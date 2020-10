Con Halloween ormai alle porte, fioccano di conseguenza le promozioni da parte delle principali catene di elettronica di consumo. Tra queste, non manca l’interessante Sconto IVA e Doppio Sconto IVA Unieuro, lanciato dall’azienda nella giornata di oggi in aggiunta ai già golosi Halloween Days ancora attivi e disponibili. Come per l’offerta “cugina”, anche questa andrà a concludersi il prossimo lunedì, dunque il 2 novembre 2020, naturalmente con condizioni peculiari.

Per approfittare di Sconto e Doppio Sconto IVA Unieuro dovrete acquistare uno dei prodotti inclusi nella promozione – e che potete consultare nella loro totalità collegandovi al sito ufficiale a questo indirizzo – il cui prezzo supera i 299 euro. Il taglio di prezzo verrà poi applicato direttamente nel carrello, consentendo di portarsi a casa molti articoli hi-tech e piccoli elettrodomestici sborsando cifre piuttosto contenute.

Tra le offerte a doppia IVA di Halloween avviate da Unieuro è impossibile non segnalare quelle dedicate all’universo mobile. Tra gli smartphone a sconto troviamo infatti il Samsung Galaxy S20+ da 128 gigabyte, prezzato a 849 euro. Il prezzo precedente, per altro già scontato, era di 1035 euro, dunque andrete a risparmiare quasi ulteriori 200 euro sul listino. Nella stessa categoria troviamo anche lo Xiaomi Mi Note 10 Lite da 128 GB di memoria di archiviazione interna. Il device mobile della compagnia cinese è in vendita grazie al Doppio Sconto IVA Unieuro al prezzo di 245,80 euro. Per una riduzione di oltre 50 euro sul prezzo precedente.

Con l’avvicinarsi della notte di più terrificante dell’anno, Unieuro non dimentica di mettere a saldo anche le TV. Tra i Doppi Sconti IVA Unieuro del 2020 figura infatti il TV Samsung UE55TU7170U da 55 pollici, proposto a 408,99 euro dai 499 euro precedenti – erano 549 euro di listino. L’UE43TU7170U da 43 pollici passa a 310 Euro, rispetto ai 379 euro precedenti: anche in questo caso il risparmio è davvero considerevole, considerando che il prezzo di listino era di 399 euro. Chiudiamo con il QLED QE43Q60TAU da 43 pollici, che fino al 2 novembre è venduto al prezzo di 490 euro. Cosa e dite, approfitterete dei nuovi sconti a tempo?