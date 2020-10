Il progetto di Fedez per i lavoratori dello spettacolo prende forma. Il rapper di Rozzano aveva annunciato di essersi messo in moto per la realizzazione di qualcosa che andasse a sostegno degli operatori che sono fermi ormai da mesi e che attendono di tornare a lavorare.

Fedez era anche scomparso momentaneamente dai social per dedicarsi a questa iniziativa con il massimo delle sue forze. Federico Lucia è però tornato sulle sue pagine ufficiali per il racconto di quello che sta concependo con altre persone. Tra le indiscrezioni, spuntano anche i nomi di Ermal Meta e Shade, che dovrebbero fare parte del progetto.

“Ci sono tantissimi artisti in questo progetto, ma ci sono anche tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. È un lavoro molto complesso, che ci sta impegnando giorno e notte, ma c’è tanta positività. C’è voglia di dare una mano ai lavoratori di questo mondo, perché come gli altri settori più colpiti, per esempio la ristorazione, non sono mai ripartiti. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanto da fare e ringrazio tutte le persone che si sono unite alla squadra. Le cose non sono semplici, però si sono aperte le strade per fare qualcosa di bello”.

La nuova iniziativa sarà però molto diversa da quella che hanno realizzato per la raccolta fondi destinata al San Raffaele di Milano. In quel caso, avevano chiesto aiuto agli italiani che si erano letteralmente mobilitati per aiutare coloro che avevano bisogno di un sostegno. La popolazione non sarà quindi coinvolta in questo progetto, di cui prossimamente si definiranno i contorni.

Fedez è anche tornato alla musica attraverso il singolo Bella Storia, con il quale ha anticipato il suo prossimo lavoro sulla lunga distanza. Nei mesi scorsi, Federico Lucia aveva pubblicato Problemi Con Tutti (Giuda) e Bimbi Per Strada (Children), che ha riscritto sulla base di Robert Miles. Il rapper lombardo sta anche per diventare padre per la seconda volta, questa volta di una bambina.