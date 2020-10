Il Torneo di Tale e Quale Show prende il via in una nuova veste, con un conduttore che non sarà presente in studio ma presenterà da casa. Carlo Conti ha annunciato di essere positivo al Covid ed è per questo che non potrà essere presente in studio per la prima puntata del torneo che apre la competizione tra i migliori di quest’edizione e di quella passata.

La nuova puntata di Tale e Quale Show è attesa per il 30 ottobre, con Carlo Conti da casa e una serie di esibizioni che si scopriranno durante la serata. A vincere l’edizione principale è stato Pago, che ha convinto la giuria con la sua ultima esibizione in Bruce Springsteen. Quella dell’artista sardo è stata una corsa senza freni verso la vittoria, che ha conquistato puntata dopo puntata combattendo contro gli altri validi colleghi.

A giudicare i concorrenti in gara sarà ancora la giuria in studio, composta da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e la regina della trasmissione, Loretta Goggi. Alla giuria abituale si aggiungerà anche un quarto giudice d’eccezione, Carlo Verdone, mentre l’apprezzamento del pubblico sarà comunicato da un implacabile Gabriele Cirilli.

Tre saranno le puntate dedicate al Torneo, fino alla finalissima del 13 novembre. Sono ammessi alla competizione Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz, ai quali si uniranno i migliori della scorsa stagione e quindi Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

I 10 partecipanti al Torneo potranno contare sul supporto dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, ai quali si unisce l’esperienza della actor coach Emanuela Aureli. Non mancheranno gli interventi degli imitatori del web, che potranno avere un posto all’interno della trasmissione.

La prima puntata del Torneo andrà in onda in diretta su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti ma sarà trasmessa anche in streaming sui canali dedicati RaiPlay. Inoltre, la trasmissione vivrà sui social attraverso l’hashtag #taleequaleshow.