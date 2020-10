A che ora esce Suburra 3? Ormai da quando il pubblico ha scoperto che il 30 ottobre sarebbero arrivati i nuovi episodi della serie su Netflix, tutti si chiedono quale sarà il momento di vedere finalmente l’ultimo atto della scalata al potere di Aureliano e Spadino. Finalmente dopo oltre un anno di attesa, Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara sono pronti a tornare sul nostro schermo per l’ultima volta nei panni dei due protagonisti della serie, la prima italiana targata Netflix, ma a che ora esce Suburra 3?

Gli episodi saranno disponibili a partire dalle 9.00 di oggi, 30 ottobre, su Netflix, per un totale di sei, ben al di sotto di quello che il pubblico si aspettava. La serie si concluderà un po’ frettolosamente con un numero esiguo di episodi che spingerà il pubblico a consumarla in un unico boccone a cominciare da questa mattina. Nel pomeriggio i fedelissimi di Suburra 3 saranno già in astinenza ma anche stravolti per quello che avranno visto tra morti sconvolgenti e rottura di ogni schema.

La serie è stata pensata come prequel dell’omonimo film ma chi seguirà oggi i sei episodi non ci metterà molto a capire che alla fine è diventato un capitolo a sé e niente di quello che era già scritto succederà.

Nel cast di Suburra 3 ritroviamo: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).

Come vedere in streaming gli ultimi episodi di Suburra 3? Anche in questo caso l’unica risposta (legale) possibile è quella di sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Al momento solo la piattaforma può mandare in onda i nuovi episodi. In un primo momento Netflix metteva a disposizione anche un mese di prova gratuita ma al momento questa opzione non è possibile.