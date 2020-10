Per l’imminente weekend di Halloween partono oggi 29 ottobre gli Apple Days Mediaworld. Fino al prossimo 1 novembre sarà possibile risparmiare e pure non poco su tanti iPhone e accessori. Perfino i top di gamma di questo 2020 sono acquistabili a condizioni più vantaggiose, perché a rate con tasso zero.

Per quanto riguarda i melafonini, l’iPhone SE si presenta ad un prezzo davvero competitivo durante gli Apple Days Mediaworld. In particolar modo, la variante da 128 GB costa ora solo 469 euro (in pratica lo stesso prezzo di Amazon al suo minimo storico). Il risparmio rispetto ai 549 euro di listino è considerevole e le colorazioni disponibili variano dal bianco al nero fino alla nuance rossa.

Anche gli ex top di gamma iPhone 11 sono scontati a partire da oggi e fino a domenica prossima. In questo caso è il taglio da 64 Gb dei melafonini 2019 a garantire il maggior risparmio, considerando che il rispettivo valore commerciale scende da 839 a 699 euro. I colori dei dispositivi pronti all’acquisto sono sei ossia bianco, nero, rosso, viola, verde e giallo.

Negli Apple Days Mediaworld c’è anche spazio per i nuovissimi iPhone 12. Per quanto nel loro caso non si possa prendere altro che il relativo prezzo di listino, la catena di elettronica mette a disposizione la possibilità dell’acquisto dei costosi melafonini anche a rate. Un caso su tutti, ad esempio, è quello dell’iPhone 12 da 128 GB del valore di 989 euro acquistabile anche in 30 rate da 32,97 euro. Per finire e sempre in riferimento agli ultimi arrivati, non mancano neppure interessanti promozioni relative agli accessori, come quelle per le nuove custodie MagSafe per la ricarica wireless dei dispositivi ma anche per gli auricolari.

Tutte le promozioni fin qui riportate sono già attive sullo store online ma sono valide anche nei negozi fisici della catena. Naturalmente, ogni offerta presa in esame andrà verificata al momento dell’acquisto sulla base delle disponibilità delle scorte di magazzino.