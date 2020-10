Vera 10 ha superato il giro di boa nella programmazione di Giallo e si avvia verso il finale di stagione: col terzo episodio in onda il 29 ottobre, lo storico crime inglese interpretato da Brenda Blethyn è a un passo dalla conclusione del decimo capitolo, composto come gli altri da 4 episodi.

Il canale 38 del digitale terrestre dedicato al genere giallo trasmette la serie ogni giovedì in prima serata e in prima visione assoluta per l’Italia, con un episodio di Vera 10 a settimana, seguito dalle repliche della ventunesima stagione de L’Ispettore Barnaby.

L’episodio di Vera 10 in onda giovedì 29 ottobre vede la protagonista indagare su un corpo: l’autopsia sulla vittima, invece di chiarire qualcosa, pone a Vera nuovi enigmi, che verranno chiariti solo dalla ricostruzione delle ultime ore di vita dell’uomo.

Ecco la trama del terzo episodio di Vera 10 in onda questo giovedì su Giallo.

Il corpo di Luke Sumner viene scoperto vicino al suo appartamento a Newcastle, ma la patologia conclude che il colpo mortale potrebbe essere stato inferto diverse ore prima che l’uomo soccombesse alle ferite, spingendo Vera a ricostruire le ultime ore di Luke per indagare sul suo omicidio.

Giovedì 5 novembre, invece, Giallo trasmetterà l’ultimo episodio di Vera 10, il quarto della stagione. Ecco la sinossi.

Il ricco magnate del negozio di scommesse Alun Wilmott viene colpito e ucciso al suo rientro a casa: si presume che sia la sfortunata vittima di un furto in appartamento finito male. I colpevoli scappano con un’enorme quantità di denaro dalla cassaforte personale di Alun, lasciando sua moglie e sua figlia traumatizzate. Vera sospetta immediatamente del losco capo della sicurezza privata del benestante quartiere, Ciaran Duggan, che ha una storia di crimini violenti.

Il successo di Vera 10 nel Regno Unito e nelle decine di altri Paesi in cui è diffuso ha fatto sì che l’emittente inglese ITV la rinnovasse per un’undicesima stagione, che andrà in onda tra il 2021 e il 2022 con ulteriori 4 episodi. Si ipotizza inoltre un remake statunitense dello spettacolo.