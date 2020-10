Tutti i videogiocatori ancora impegnati sui server di Apex Legends avranno di certo già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari la data del 4 novembre 2020. E’ questo il giorno scelto dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal publisher Electronic Arts per rinnovare il celebre Battle Royale gratuito per PS4, Xbox One e PC – e in dirittura d’arrivo anche sull’ibrida Nintendo Switch. Rinnovo che avverrà con il lancio della Stagione 7, chiamata Ascensione e protagonista del trailer di lancio pubblicato nelle ultime ore dal team di sviluppo:

Il trailer della Stagione 7 di Apex Legends, pur essendo in cinematica e dunque non realizzato con l’effettiva grafica di gioco, ci permette di farci un’idea della conformazione della nuova mappa su cui tutti i gamer potranno darsi battaglia senza esclusione di colpi. Olympus, questo il nome, si presenta come una città sospesa tra le nuvole, ed in cui bisogna prestare particolare attenzione ai propri movimenti per evitare di precipitare rovinosamente nel vuoto. La clip odierna mostra in azione anche il Tridente, vale a dire il primo veicolo introdotto in Apex Legends fin dal lancio.

Non è tutto. Con la Stagione 7, farà il suo ingresso tra le Leggende giocabili un nuovo personaggio: si tratta di Horizon, una brillante astrofisica che è riuscita a sfuggire addirittura ad un buco nero ed è intenzionata a sfruttare la sua profonda conoscenza delle leggi della gravità per mantenere fede ad una promessa. Naturalmente la settima stagione della Battaglia Reale di EA metterà a disposizione degli appassionati anche un nuovo Pass della Battaglia, con cui accedere a circa 100 diverse ricompense. I ragazzi di Respawn hanno poi messo a punto una nuova Stagione Classificata e il sistema dei Club, che in Apex Legends saranno utili per trovare giocatori e creare delle community. Cosa ne dite, anche voi non vedete l’ora che arrivi il 4 novembre per testare con mano – e pad – tutte le novità?