Arriva un’altra indiscrezione relativa alla prossima Honor Band 6, di cui vi avevamo già detto avrebbe potuto montare un display full-screen, ampio ed a colori. Ci ha pensato il produttore cinese a rincarare la dose, pubblicando su Weibo quella che sembra proprio essere un poster ufficiale del braccialetto intelligente, a questo punto in procinto di essere presentato.

Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, nell’immagine si fa esplicito riferimento al 3 novembre come data di lancio della smart-band, che dovrebbe inaugurare l’era dei braccialetti a schermo intero. Non ci sono altri riferimenti che possano lasciarci viaggiare con la fantasia, anche se resta plausibile Honor Band 6 monti uno schermo AMOLED a colori con supporto a swipe e gesture per la gestione dell’interfaccia utente e delle varie funzionalità previste dal fitness-tracker (che immaginiamo includerà diversi sensori per il tracciamento dell’attività sportiva). Il 3 novembre coinciderà, quindi, con la data di lancio della nuova Honor Band 6 nel mercato cinese, anche se è praticamente assodato che il dispositivo arriverà pure sul territorio internazionale, come nel caso dei suoi predecessori.

A questo punto speriamo che il braccialetto intelligente possa includere una serie di caratteristiche ben precise, magari prevedendo anche la connettività NFC per i pagamenti contactless, che è stato poi anche la funzionalità che più è mancata ai vari prodotti del genere finora commercializzati. La tecnologia avrebbe dovuto fare parte del bagaglio tecnico della Xiaomi Mi Band 5, poi arrivata in Europa sprovvista della connettività NFC (sembrava essere cosa fatta fino a pochi giorni prima del lancio, poi mancata miseramente per il dispiacere degli utenti europei che tanto ci avevano sperato). Voi vi accontentereste di una Honor Band 6 full-screen a colori, oppure esigete vanti anche la tecnologia per i pagamenti contactless per poterla acquistare? Fatecelo sapere, se vi va, lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.