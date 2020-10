Probabilmente c’è del vero in quanto affermato da Keith Richards nel corso di un’intervista rilasciata a Rolling Stone: il 2020 potrebbe essere l’anno di un nuovo singolo dei Rolling Stones. I due artisti, infatti, stanno lavorando a distanza per scrivere e registrare nuova musica.

Ciò che vediamo oggi, e non senza meraviglia, è un video in cui Mick Jagger canta qualcosa di nuovo. Il frontman ha pubblicato l’anteprima sui social e ha aggiunto soltanto 4 parole: Pride Before A Fall. Jagger è in ottima forma, canta e balla di fronte a un microfono circondato da tappeti e chitarre e su uno sfondo in 6/8 che profuma tanto di blues.

I due comparsi e partners in crime si trovano nelle rispettive residenze, una scelta che si protrarrà fino alla scoperta di un vaccino contro il SARS-CoV-2, la piaga che quest’anno ha ridimensionato anche la vita degli artisti. “Parliamo da una parte all’altra dell’Atlantico”, ha detto Keith Richards nel riferire di avere circa un migliaio di canzoni pronte per essere infornate e sfornate.

Nel titolo Pride Before A Fall troviamo un riferimento biblico: “Prima della rovina viene l’orgoglio e prima della caduta c’è l’arroganza”, così recita il versetto 18 del capitolo 16 dei Proverbi.

In questo 2020 i Rolling Stones hanno rilasciato l’edizione deluxe dell’album Goats Heads Soup del 1973 con diversi inediti mai pubblicati prima. Ancora, la nuova musica della band è stata anticipata dal singolo Living In A Ghost Town a conferma che presto ascolteremo un nuovo album di inediti dei mostri sacri britannici.

Recentemente, inoltre, Mick Jagger è stato avvistato in Sicilia ma non è stato possibile avvicinarlo se non per il titolare del locale dove il rocker ha consumato una cena a base di pesce. Pride Before A Fall potrebbe essere il nuovo singolo dei Rolling Stones di cui oggi possiamo vedere e ascoltare un’anteprima che ci invita a restare sintonizzati.