Nonostante continui a macinare enorme successo, Lucifer 7 è fuori questione. Tom Ellis, protagonista della serie Netflix ha così escluso ogni possibilità di ritornare nei panni del fascinoso diavolo tratto dai fumetti Vertigo.

La serie, lo ricordiamo, è stata molto fortunata. Dopo la cancellazione su Fox, i fan hanno organizzato un’enorme campagna sui social per cercare di salvare lo show, ricevendo l’attenzione mediatica. Amazon sembrava interessato ad acquistare i diritti della produzione Warner Bros., poi però l’ha spuntata Netflix che ha rinnovato Lucifer per una quarta stagione, salvandolo dal baratro della cancellazione.

Il resto è storia: il colosso di streaming ha confermato un quinto ciclo di episodi conclusivo, ordinando sceneggiature aggiuntive che hanno portato il capitolo ad avere un totale di 16 episodi. Poi, l’intenzione di Netflix di espandere uno dei suoi prodotti di maggior successo per una sesta (e stavolta) ultima stagione. Mentre i fan non sembrano averne mai abbastanza, Ellis capisce l’esigenza di mettere la parola fine senza proseguire e rischiando di rovinare la qualità di Lucifer.

Parlando con Kings of Con: The Podcast, l’attore gallese ha spiegato:

Sei stagioni di uno show sono un vero traguardo. È stato un viaggio enorme ed emozionante, ma non credo di voler continuare. So di non volerlo. Principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo, e poi perché mi sono divertito un sacco. Penso sia davvero soddisfacente il fatto di avere una fine adeguata per il nostro show.

Escluso Lucifer 7, Tom Ellis sottolinea un punto importante: sei stagioni sono davvero abbastanza per uno show. Ed è meglio concludere quando si è al massimo della forma, piuttosto che trascinarlo ancora per molto, rischiando di perdere quella magia iniziale che aveva conquistato il suo pubblico. Inoltre, Lucifer è stato salvato già due volte prima di essere cancellato. Se Netflix non fosse intervenuto, la serie avrebbe saluto i suoi fan con la terza stagione.

Prima di dire addio, Lucifer tornerà con la seconda parte della quinta stagione nel 2021. Una sesta è attesa nel corso del prossimo anno, ma potrebbe slittare al 2022, considerando l’attuale situazione sanitaria. Il cast e la troupe sono al lavoro sul set seguendo rigorosamente tutti i protocolli anti Covid.