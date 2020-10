Lo smartphone 5G più venduto al mondo nella prima parte del 2020 è stato il Samsung Galaxy S20. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha registrato il fatturato trimestrale più alto in assoluto nel corso del Q3 2020, riconquistando anche la posizione da primato nel mercato indiano degli smartphone dopo un digiuno di due anni. Adesso è stato riferito che quella dei Samsung Galaxy S20 è stata la serie di smartphone 5G più venduta al mondo.

Secondo gli ultimi dati della società di analisi di mercato Strategy Analytics, il modello che ha fatto meglio è stato il Samsung Galaxy S20 Plus 5G, seguito a ruota dai Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Galaxy S20 5G, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica mondiale. Il quarto e quinto posto sono stati, invece, occupati dai Huawei P40 Pro 5G e dal Huawei Mate 30 5G. Nonostante gli ottimi numeri fatti registrare dal produttore asiatico, si prevede che la sua quota di mercato possa diminuire nel Q4 2020 e nel resto del 2021, dato il recente lancio degli iPhone 12 da parte di Apple (tutti e quattro i modelli che compongono la linea, vale a dire i vari iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, sono dotati di connettività 5G).

Il colosso di Seul dovrebbe contrastare la mela morsicata lanciando più smartphone 5G di fascia media ed entry-level nei mercati in cui sono state implementate le reti di ultima generazione. Il Galaxy A42 5G, di cui vi abbiamo parlato più diffusamente in questo articolo dedicato, è già stato presentato, e dovrebbe essere lanciato in più mercati nei prossimi mesi. In ogni caso, l’azienda sudcoreana si gode adesso il meritato successo ottenuto dai Samsung Galaxy S20, in questa seconda parte dell’anno gli smartphone 5G più venduti al mondo. Vedremo se in seguito i risultati cambieranno a favore di Apple con gli iPhone 12.