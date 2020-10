Oggi per i più è Spadino di Suburra, ma nella carriera di Giacomo Ferrara non c’è solo il crime di Netflix all’ombra del Cupolone. Certo, per l’attore di Villamagna, provincia di Chieti, quello del giovane spacciatore del clan Anacleti (evidentemente ispirato ai Casamonica) è stato il ruolo principale interpretato finora, sia al cinema che in tv.

Giacomo Ferrara ha iniziato a recitare a teatro, ottenendo poi il primo ruolo nel film di Riccardo Rossi La prima volta (di mia figlia) nel 2015 e nello stesso anno ha esordito nel ruolo di Spadino in Suburra, il film di Stefano Sollima.

Due anni dopo, riveste gli stessi panni per la serie televisiva che fa da prequel alla pellicola, ritrovando Alessandro Borghi nel ruolo di Aureliano Adami. Insieme saranno i protagonisti di tre stagioni della serie, che si conclude il 30 ottobre con l’uscita su Netflix degli ultimi 6 episodi.

I due attori hanno raccontato di aver legato molto in questi anni sul set e di essersi commossi nell’ultimo giorno di riprese all’idea di dire addio a questa produzione che ha significato molto per le loro carriere e ha regalato loro rapporti umani importanti.

Giacomo Ferrara e Alessandro Borghi in Suburra 3 – Foto: Emanuela Scarpa/NETFLIX © 2020

Sempre nel 2017, oltre alla serie di Suburra, per Giacomo Ferrara arriva anche un ruolo nel noir Il Permesso – 48 Ore Fuori, film scritto, interpretato e diretto da Claudio Amendola, che gli vale il Premio Biraghi – Nuovo Imaie ai Nastri d’Argento, destinato agli attori emergenti. Nello stesso anno ha recitato in Guarda in alto, per la regia di Fulvio Risuleo.

Nel 2016 Giacomo Ferrara è apparso anche in un episodio della popolare serie di Rai1 Don Matteo, l’ottavo della nona stagione.

Quest’anno Giacomo Ferrara ha partecipato anche al video ufficiale del brano dei Tiromancino Finché Ti Va.

Attualmente è impegnato nelle riprese di Non Mi Uccidere, il nuovo film di Andrea De Sica con i giovani Alice Pagani, reduce dal successo di Baby, e Rocco Fasano, uno dei protagonisti della serie di successo Skam Italia. Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures nel 2021.