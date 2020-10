Oggi Alessandro Borghi è considerato meritoriamente uno degli attori più bravi e versatili della sua generazione. Ma la sua enorme popolarità è arrivata dopo la classica – e non più tanto popolare – gavetta che parte da piccoli ruoli televisivi.

Tra il 2006 e il 2015, Alessandro Borghi è apparso in singoli episodi di alcune delle più popolari fiction italiane, da Distretto di Polizia a Don Matteo, da RIS – Delitti Imperfetti a Romanzo Criminale – La Serie, passando per Rex, Che Dio Ci Aiuti, Ultimo – L’Occhio del Falco, Squadra Mobile e Non Uccidere.

Dopo aver preso parte a numerosi progetti televisivi, nel 2016 ha catturato l’attenzione del grande pubblico con il ruolo da protagonista nel film di Claudio Caligari Non Essere Cattivo, presentato alla 72a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e acclamato da pubblico e critica. Con una prova molto intensa nei panni di un tossicodipendente, al fianco dell’altrettanto eccellente Luca Marinelli, Borghi si è fatto conoscere anche all’estero, visto che il film è stato selezionato dall’Italia come film straniero candidato agli Oscar 2016. Lo stesso anno Alessandro Borghi veste i panni di Numero 8, protagonista nel film di Stefano Sollima Suburra, che poi diventerà una serie televisiva di Netflix con protagonista lo stesso Borghi al fianco di Giacomo Ferrara, Claudia Gerini e Filippo Nigro. Per entrambi i ruoli Alessandro Borghi ha ottenuto la candidatura come Miglior attore (protagonista e non protagonista) al David di Donatello. Sempre nel 2016, ha vinto il Nastro d’Argento come attore rivelazione dell’anno.

Alessandro Borghi in Non Essere Cattivo

Da quel momento la sua carriera è stata un’ascesa continua. Nello stesso anno è stato nel cast dell’opera prima di Michele Vannucci dal titolo Il Più Grande Sogno, basato su una storia vera, e nel cortometraggio Ningyo diretto da Gabriele Mainetti. Entrambi sono stati presentati a Venezia durante la 73esima Mostra del Cinema.

Nel 2017 Alessandro Borghi è stato scelto per rappresentare l’Italia agli Shooting Stars del Festival di Berlino, riconoscimento che rappresenta un trampolino di lancio nel mercato cinematografico internazionale. Premiato con il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per Fortunata, film di Sergio Castellitto presentato alla 70esima edizione del Festival di Cannes, recita a fianco di Jasmine Trinca, che ritroverà poi nello straziante film sulla storia di Stefano Cucchi nei panni della sorella Ilaria. Sempre nel 2017 gli viene affidata la conduzione delle serate di apertura e chiusura della 74esima Mostra del Cinema di Venezia.

E quello è decisamente il suo anno: debutta in Suburra – La Serie, prima produzione italiana di Netflix e prequel dell’omonimo film, appare in The Place di Paolo Genovese nel drammatico ruolo di un non vedente ed è un uomo avvolto nel mistero nel film di Ferzan Ozpetek Napoli Velata, accanto a Giovanna Mezzogiorno.

Alessandro Borghi in Suburra – La Serie

Tra le sue prove cinematografiche più impegnative c’è certamente il film Il Primo Re, per la regia di Matteo Rovere, in cui recita in protolatino. Ma è senza dubbio il ruolo di Stefano Cucchi, nel racconto del suo arresto e della sua morte fatto da Alessio Cremonini in Sulla Mia Pelle, a contribuire in modo definitivo alla sua affermazione come uno dei talenti indiscussi della sua generazione.

Alessandro Borghi in Sulla Mia Pelle

Nel 2019 è arrivata la serie Diavoli, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, una produzione originale Sky approdata anche negli Stati Uniti dopo la messa in onda italiana: Borghi recita in inglese (ha preferito non doppiarsi nella versione italiana) nei panni di un Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, al fianco di Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

Alessandro Borghi in Diavoli

Non tutti sanno che Borghi è apparso anche in diversi videoclip: nel 2011 era con Nausicaa Benedettini nel video di Basta Così, dei Negramaro feat. Elisa, mentre sempre per la band di Giuliano Sangiorgi ha girato il video di Tutto Qui Accade con Matilda De Angelis. Con l’amico Tommaso Paradiso, all’epoca frontman dei TheGornalisti, appare nel video di Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore nel 2018, mentre nel 2019 è stato al fianco di Salmo nel video di Lunedì.

Nel 2021 Borghi tornerà ad interpretare Ruggero nella seconda stagione di Diavoli, mentre prima del lockdown stava girando con Paolo Genovese il film Supereroi. Inoltre, tra i suoi progetti futuri, c’è un nuovo film con Michele Vannucci, che ritrova dopo Il Più Grande Sogno.