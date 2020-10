Il Club delle Babysitter di Netflix funziona: la commedia per ragazze e ragazzi arrivata a luglio sulla piattaforma è già stata rinnovata per una seconda stagione.

In un mare di serie stroncate dalla pandemia e cancellate dopo una sola stagione – da Away a I’m Not Ok With This, solo per citarne due tra le più recenti, Il Club delle Babysitter non solo resiste ma ottiene una conferma di rinnovo da parte di Netflix. Non che la decisione stupisca, vista l’accoglienza ricevuta: la serie ha convinto pubblico e critica (è uno dei pochi titoli ad aver ottenuto negli ultimi anni un punteggio di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes) ed ha rappresentato una felice novità per il pubblico di pre-adolescenti che usano la piattaforma.

Basato sull’omonima collana di libri di Ann M. Martin intitolata The Baby-Sitters Club, un successo mondiale da 180 milioni di copie vendute, Il Club Delle Babysitter potrebbe proseguire ad oltranza visti gli oltre 200 titoli della serie.

La seconda stagione della serie continuerà a raccontare le vicende di Kristy Thomas (interpretata da Sophie Grace), Mary Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph), Dawn Schafer (Xochitl Gomez), Jessie Ramsey (Anais Lee) e Mallory Pike (Vivian Watson), studentesse delle medie che iniziano la loro attività di babysitter nella città di Stoneybrook, nel Connecticut e si danno manforte nei momenti più importanti della loro vita.

Netflix sembra aver trovato in questo adattamento un felice racconto della pre-adolescenza capace di mescolare sentimento, ironia, dolore, drammi della crescita e inevitabilmente l’evoluzione del rapporto genitori-figli nell’età più critica. Una serie che riesce ad essere contemporanea – anche grazie all’inclusività del cast – nonostante il materiale che traspone in video appartenga ormai al secolo scorso e sia stato un fenomeno commerciale per ragazze che oggi sono all’incirca trentenni.