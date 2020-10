I 12 concorrenti di X Factor 2020 sono ormai stati svelati. Dopo le fasi selettive delle audizioni, dei BootCamp e della Last Call, sono 12 in tutto coloro che hanno avuto accesso al primo Live Show. La fase in diretta di X Factor parte giovedì 29 ottobre su Sky Uno per un totale di 7 serate all’insegna della musica dal vivo che porteranno all’annuncio del vincitore della nuova edizione del talent show di casa Sky.

Alla conduzione c’è Alessandro Cattelan; in giuria Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli.

Nel percorso dal vivo, ogni giudice sarà come di consueto affiancato da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera. Con i Live Show parte anche il televoto: scopri come votare i tuoi concorrenti preferiti! Il televoto di X Factor 2020 è gratuito: come votare da web, app, Twitter, smartwatch e decoder Sky

I 12 concorrenti di X Factor 2020

Under Uomini di Emma Marrone

Blind – il trapper 20enne perugino cresciuto nel quartiere popolare di Ponte San Giovanni;

Blue Phelix – livornese ma vive a Londa. 22enne dall’immagine gender fluid già molto popolare su TikTok;

Santi – studente 18enne di Casalecchio di Reno (Bologna); polistrumentista: suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso.

Il producer della squadra di Emma Marrone è Frenetik & Orange.

Gruppi di Manuel Agnelli

Little Pieces of Marmalade – duo della provincia di Ancona formato da Daniele, insegnante di chitarra (batterista, voce principale, 25 anni); e Francesco, sound engineer (chitarra e il sinth, seconda voce, 24);

Manitoba – duo formato da Filippo (chitarra e basso, seconda voce, 29 anni) e Giorgia (voce e drum machine, 26), entrambi della provincia di Firenze, che fanno indie rock con sonorità elettroniche

Melancholia – trio di Foligno, Perugia, formato da Benedetta (voce, 22 anni), Fabio (tastiere, 24) e Filippo (chitarra, 23).

Il producer della squadra di Manuel Agnelli è Rodrigo D’Erasmo.

Under Donne di Hell Raton

Casadilego – 17enne di Teramo; alle audizioni ha fatto commuovere tutti con un pezzo di Joni Mithcell;

Cmqmartina – 21enne di Monza: si è fatta apprezzare con cover di Domenico Modugno e Jovanotti;

Mydrama – 22enne della provincia di Cremona, racconta drammi sentimentali del passato.

Il producer della squadra di Hell Raton è Ignazio Slait Pisano.

Over di Mika

Eda Marì – 25enne di San Lucido (Cosenza), gestisce una scuola di danza insieme a sua madre;

N.A.I.P. – 29 anni, nato a Lamezia Terme ma bolognese di adozione; suona chitarra, batteria, synth, pianoforte e loop station;

Vergo – 29enne nato a Palermo ma trasferito a Milano; di giorno fa il portinaio e di notte il producer.

Il producer della squadra di Mika è Taketo Gohara.