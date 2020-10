Harry Styles soccorso dopo un guasto all’auto decide di scrivere un messaggio a una fan, che in quel momento non era presente nella casa nella quale l’artista ha atteso l’arrivo del carro attrezzi.

A raccontare l’accaduto era stata proprio la giovane fan, che ha spiegato cosa sia accaduto al momento del soccorso prestato a Harry Styles da parte di un amico di suo padre, che gli ha raccontato della passione di sua figlia per lui. L’artista gli ha quindi lasciato un messaggio, specificando di aver dato da mangiare ai pesciolini nell’acquario.

“Theadora, la mia macchina si è rotta sulla tua strada e l’amico di tuo papà mi ha fatto gentilmente aspettare a casa tua con un tazza di tè. Sono devastato che non ci siamo incrociati. Non vedo l’ora di incontrarti presto. Tratta le persone con gentilezza”.

L’artista ha appena rilasciato il video di Golden, il suo ultimo singolo da Fine Line, che ha girato nelle settimane scorse in Costiera Amalfitana. L’indiscrezione della sua presenza in Italia era stata data da Fanpage, che aveva anche parlato di una vespa a noleggio e di alcuni contenuti che erano destinati alla clip.

Purtroppo, i concerti di Harry Styles non saranno a breve e non si terranno prima del 2021. L’artista avrebbe dovuto esibirsi anche in Italia, ma l’emergenza sanitaria non ha consentito l’organizzazione degli eventi che ha rimandato in tutto il mondo. In questi mesi, l’ex One Direction ha anche investito su una nuova sala da concerti, che potrà essere pronta nel 2023.

Il 2020 avrebbe anche dovuto essere l’anno delle reunion degli One Direction, che non si è tenuto e si è ridotta a un sito ufficiale nel quale sono stati riversati i primi 10 anni della carriera del gruppo che si è sciolto qualche anno fa, con l’inizio della carriera da solisti di tutti i componenti.