È trascorso meno di un mese dall’uscita di FIFA 21 e dall’avvento consequenziale di FIFA Ultimate Team, eppure la community dei videogiocatori già conta milioni di utenti. Merito chiaramente di dinamiche ludiche più che collaudate, che nel corso degli anni hanno saputo creare il giusto grado di fidelizzazione.

E mentre milioni di videogiocatori sono impegnati a costruire le proprie squadre nella modalità di gioco di FIFA 21, tra i professionisti c’è già chi è pronto a fare sul serio. E non parliamo soltanto di quelli legati all’ambito degli eSport, ma anche a quelli dello sport vero e proprio.

Prendono infatti ufficialmente il via oggi, con l’evento Challenge, le Global Series di FIFA Ultimate Team. Una cavalcata che durerà fino ai mesi primaverili, e che vedrà utenti di tutto il mondo darsi battaglia per il titolo di campione del mondo. Dalle qualificazioni tramite FUT Champions Weekend League ai playoff regionali, fino alle finalissime. Il tutto per un bottino goloso che consterà di centinaia di migliaia di dollari di montepremi.

Global Series FIFA Ultimate Team, premi per gli spettatori

Quello di oggi, il Challenge delle Global Series di FFIA Ultimate Team, sarà però un evento votato allo spettacolo vero e proprio. A darsele di santa ragione, come detto in precedenza, non soltanto i cosiddetti Pro, ma anche calciatori normalmente impegnati sui reali campi da gioco.

Da AlexAnder-Arnold del Liverpool ad Hakimi dell’Inter, passando per Rice del West Ham e Reyna del Borussia Dortmund. Nomi che permettono di capire la reale portata dell’evento, che ovviamente sarà visibile per tutti i fan grazie alla diretta trasmessa sul canale Twitch di Electronic Arts a partire dalle 19.00 di oggi.

Se tutto ciò non bastasse, il producer statunitense ha pensato anche a un modo per ingolosire la fanbase e spingerla ad assistere agli eventi trasmessi in streaming. Il programma FGS Swap permette infatti di guadagnare gettoni, per ogni evento a cui si è assistito. E questi ultimi si possono convertire, all’interno di FIFA Ultimate Team, in pacchetti premio da riscattare.

Unica cosa necessaria è il collegamento tra gli account EA e Twitch, oltre alla visione di almeno sessanta minuti dell’evento. Un gioco da ragazzi insomma.