Si registra un passo davvero importante relativo ad EMUI 11 per i Huawei P40 nei modelli standard, P40 Pro e P40 Pro +, dunque per le varianti top di gamma della serie 2020. La beta pubblica dell’ultima interfaccia software proprietaria è appena partita, naturalmente in Cina ma è pronta ad espandersi anche altrove.

Il passaggio software era atteso da tempo ma si è concretizzato solo nelle ultime ore. Alla closed beta destinata solo ad una nicchia di utenti, sta facendo seguito dunque la possibilità di testare in maniera libera le novità per tutti coloro che vorranno farlo, senza alcuna distinzione. Questo momento è di certo il preludio, non tanto distante poi, del rilascio finale e definitivo per tutti dell’aggiornamento.

La versione EMUI 11 per i Huawei P40 sopra citati è quella siglata con build 11.0.0.145. La precedente, ossia quella non pubblica ma destinata ad un pubblico selezionato, era la EMUI 11.0.0.126. Il pacchetto porta dunque con se una serie di miglioramenti ma installa pure l’ultima delle patch di sicurezza messe a disposizione degli sviluppatori.

Quali novità introduce la beta pubblica EMUI 11 sui Huawei P40? In galleria, gli utenti si ritroveranno delle funzioni di editing video migliorate, dunque potranno procedere alla modifica dei loro filmati in modo più veloce ma anche con maggiori opzioni. Anche l’esperienza con il bluetooth è stata migliorata e il sistema generale ora gode di una maggiore stabilità. Come preannunciato, la patch di sicurezza è l’ultima disponibile, quella del corrente mese di ottobre.

Il via alla beta pubbliuca di EMUI 11 in Cina per i Huawei P40 top di gamma di certo non tarderà ad espandersi anche nel resto del mondo, magari nei prossimi primi giorni di novembre. Gli esemplari P40 Lite eP40 Lite E seguiranno probabilmente un’altra programmazione software, con ritmi ben più lenti ma non ancora resi noti.