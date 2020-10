FBI e 9-1-1 2 tornano oggi, 29 ottobre, in replica su Rai2 tra trapianti di cuore e storie spezzate per un totale di tre episodi, uno solo per il crime di Dick Wolf con Missy Peregrym e Zeeko Zaki e ben due per la serie firmata da Ryan Murphy. La seconda rete Rai ha deciso di non pestare i piedi a Doc Nelle tue Mani al giovedì sera puntando sulle repliche di due serie che non sono proprio le preferite dal suo pubblico ma, per gli amati del genere, soprattutto in questo periodo, può essere un ottimo diversivo. Ma cosa succederà questa sera?

L’appuntamento con FBI e 9-1-1 2 è fissato per le 21.10 circa quando sarà proprio la serie di Dick Wolf ad aprire le danze con il suo episodio numero 20 dal titolo “Sotto la superficie” in cui la squadra dovrà occuparsi dell’arrivo di un controverso leader egiziano pronto a fare scalo a New York per effettuare un trapianto di cuore, Bell fatica a bilanciare la sua opinione personale con il suo dovere professionale quando gli viene assegnato il dettaglio della sicurezza ma tutto cambia strada facendo tra minacce e uomini da rintracciare prima che sia troppo tardi.

Subito a seguire andrà in onda 9-1-1 2 con un doppio episodio, il terzo e il quarto della stagione, dal titolo “I soccorsi non arrivano” e “Bloccati” in cui sentiremo ancora parlare di Abby. Maddie decide di lasciare la sua casa mentre Bobby, scoperto il fatto che la sua amata non tornerà, inizia un po’ a ripensare alla loro relazione a distanza, i due si lasceranno? Intanto, si continua a lavorare alle conseguenze del terremoto tra linee interrotte e incendi da spegnere, mentre Athena ottiene la promozione che tanto stava aspettando.

FBI e 9-1-1 2 torneranno anche la prossima settimana, sempre su Rai2, con tre episodi in replica. Di FBI andrà in onda l’episodio numero 21 dal titolo “Apparenze” in cui dopo che un’agente dell’FBI viene ucciso, Bell e Zidan indagano e scoprono che l’uomo aveva una doppia vita, cosa scopriranno di lui? 9-1-1 2 andrà in scena con gli episodi 5 e 6 dal titolo “Persone orribili” e “Droghe” in cui Maddie, per rendere più completa la sua formazione di centralinista del 911, decide di prendere parte insieme ad Athena a un giro di pattuglia per vedere i casi di emergenza dal vivo. Come se questo non bastasse la giovane finisce col denunciare una collega che ha volontariamente omesso un dettaglio, cosa succederà adesso?