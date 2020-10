Si succedono a ritmo serrato le notizie relative alla distribuzione dell’aggiornamento EMUI 11 per gli smartphone Huawei. Proprio oggi 29 ottobre sembrerebbe confermato il piano che vorrebbe l’update nella sua versione stabile arrivare entro Natale, almeno per alcuni esemplari. La fonte Huawei Central a tal proposito ci dice molto e con la solita autorevolezza di sempre.

Apprendiamo che l’interfaccia EMUI 11, dopo essere già ora in open beta per alcuni modelli come i Huawei P40 top di gamma in Cina, verrà proposta nella sua versione finale e definitiva subito a novembre, sempre nel paese asiatico. La buona notizia riguarda ancora una volta i P40 già citati ma anche i Mate 30. Non sappiamo per ora se, insieme a questi due dispositivi, ce ne saranno altri con a bordo subito il prossimo rilascio.

Finora ci siamo focalizzati sulla Cina, da sempre apripista degli aggiornamenti Huawei (e anche Honor naturalmente). Per quanto riguarda i paesi europeri, sempre la fonte Huawei Central, da per scontato he la versione stabile dell’aggiornamento EMUi 11 arriverà invece nel vecchio continente e dunque anche in Italia non più tardi di dicembre e solo a qualche settimana di distanza rispetto alla Cina. Più che plausibile, dunque, è che entro Natale e almeno tutti i Huawei P40 e i Huawei Mate 30, avranno a brodo la nuova esperienza software.

A discapito di questa accelerazione per i dispositivi fin qui nominati, l’arrivo dell’aggiornamento EMUi 11 potrebbe ancora tardare molto per altri modelli Huawei, magari più datati. Il riferimento, ad esempio, è ai Mate 20 per i quali il rilascio non dovrebbe giungere se non tra febbraio a marzo. Naturalmene i piani fin qui proposti, benché più che verosimili, mancano dell’ufficializzazione del produttore che pure potrebbe non tardare nei prossimi giorni. Ogni novità al riguardo verrà riportata su queste pagine.