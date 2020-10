È morta la madre di Silvia Toffanin. Gemma Parison era malata da qualche mese e si è spenta nella mattinata del 29 ottobre. La conduttrice di Verissimo ha sempre tenuto riservata la sua vita privata, parlando poco della famiglia e della sorella minore Daiana.

Da molti anni, Silvia Toffanin è legata a Pier Silvio Berlusconi dal quale ha avuto anche i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Inoltre, è una delle conduttrici di punta di Mediaset, con la conduzione di Verissimo che dura da molto tempo.

Silvia Toffanin è nata a Bassano del Grappa ma è cresciuta a Cartigliano. Nel 1997, ha debuttato in tv attraverso la partecipazione a Miss Italia. Dal 2000, ha fatto parte di Passaparola come letterina, programma al quale ha partecipato per due stagioni. Negli stessi anni, ha partecipato al programma Mosquito su Italia1 fino al debutto come conduttrice di Nonsolomoda, che ha portato avanti per 7 anni. Come inviata, ha partecipato a Popstars e, successivamente, ha condotto la prima serata di Moda mare a Porto Cervo.

ARTICOLI CORRELATI

Dal 2004 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti, mentre nel 2007 si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi intitolata I Telefilm Americani Per Adolescenti.

Per due anni, ha curato una rubrica di moda della trasmissione Verissimo, programma che conduce dal 2006, raccogliendo l’eredità di Paola Perego. Nel 2013 è stata una dei giurati del talent Fashion Style di La5. Nel 2015 ha invece condotto il Concerto di Natale su Canale5 con Alvin.

Il programma di Canale5 è tornato dopo la pausa estiva e nel rispetto delle normative anti-Covid. Tutti gli ospiti sono accolti a distanza e senza pubblico, così come impongono le regole che, negli ultimi giorni, si sono fatte più restrittive. Ogni sabato, Silvia Toffanin ospita numerosi volti noti dello spettacolo e della musica. Tra questi, anche Renato Zero, che ha raccontato i suoi primi 70 anni di vita e di musica.