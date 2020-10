Gli amanti degli sticker WhatsApp sono accontentati anche in questa ultima parte del mese di ottobre. Per loro ma anche per chi ancora non usa gli adesivi nelle chat, sono stati messi a disposizione due nuovi pacchetti di soluzioni. In particolar modo con l’aggiornamento 2.20.205.4 dell’app di messaggistica per Android sul Play Store, le novità sono davvero a portata di mano. Per quanto riguarda gli iPhone, allo stesso modo, le stesse opzioni sono già incluse nel servizio da un po’.

Come si chiamano i nuovi sticker WhatsApp? Il primo ha un nome più che mai evocativo ossia “Cutie Pets”. Come facilmente intuibile, il pacchetto include dei dolci cuccioli che rappresentano diverse emozioni e stati d’animo. Va chiarito subito che pur trattandosi di adesivi, quelli di questo gruppo non sono dinamici ma statici e proprio per questo motivo, tutti insieme, hanno un peso davvero esiguo ossia 457 KB.

Di seguito sono elencati anche i dettagli relativi al secondo pacchetto di nuovi sticker WhatsApp. Il gruppo di adesivi si chiama Tonton Friends e ha come protagonisti sempre degli animali come pulcini e conigli che, come sempre, esprimono diverse emozioni. In questo secondo caso gli sticker sono animati e non statici, dunque mostreranno un’animazione nel momento in cui saranno inseriti in una chat (un solo ciclo senza ripetizione). Il peso delle soluzioni è per forza di cose più importante del precedente ma sempre contenuto, ossia 3.5 MB.

Come al solito, gli utenti che vorranno utilizzare anche questi nuovissimi sticker WhatsApp non dovranno fare altro che procedere al loro download dalla sezione dedicata agli adesivi dell’app di messaggistica. Andando sul simbolo del “+” il sistema riporterà tutti i nuovi pacchetti disponibili per l’installazione. Magari durante la procedura, più di qualcuno si ritroverà anche altri pack non installati nel recente passato e che ora potrebbero essere testati a piacimento.