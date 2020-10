Poste Italiane non distribuisce il bonus famiglia di 500 euro, di cui si va parlando con insistenza su WhatsApp in quello che è ormai diventato un messaggio piuttosto virale. Come in molti altri casi di truffe che vi abbiamo segnalato (ricorderete sicuramente i vari buoni sconto gratuiti che si attribuivano a tante catene di beni di consumo), anche adesso siamo in presenza di un tentativo di phishing, data la presenza all’interno della comunicazione di un link sospetto, che a tutto rimanda meno che al sito istituzionale di Poste Italiane. Al contrario, sul portale ufficiale della società non è neanche minimamente rintracciabile alcun riferimento a questo fantomatico bonus famiglia di 500 euro, motivo in più per non credere a simili fandonie. Poste Italiane non distribuisce il bonus famiglia di 500 euro, questo è il monito che vogliamo lanciare affinché possiate difendervi dalla truffa.

Chi cade nel tranello, una volta cliccato sul link interno presumibilmente per verificare se il proprio nome è nella lista dei prescelti, finirà in una pagina dove viene richiesta la compilazione di un form con tutti i dati personali, compresi quelli di natura finanziaria (a questo punto sappiamo tutti dove i malfattori vogliono andare a parare).

Speriamo di aver reso al meglio il concetto: Poste Italiane non distribuisce il bonus famiglia di 500 euro, deve essere chiaro una volta per tutte, altrimenti qualcuno di voi, ci auguriamo non troppi, potrebbe cadere nella rete di simili malfattori, rimettendoci anche più dei propri dati personali (inserendo, per esempio, i dati del conto corrente potreste vedervelo prosciugato prima ancora di accorgervene). L’importante è tenere a mente che Poste Italiane non distribuisce il bonus famiglia di 500 euro, e di non cliccare su alcun link contenuto in messaggi di questo genere. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.