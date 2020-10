Archiviata la pratica legata ai Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, facenti entrambi inaspettatamente parte della fascia media del mercato, il colosso di Mountain View è pronto a riprendere la marcia in direzione dei top di gamma veri e propri. Secondo Max Weinbach, la compagnia americana potrebbe presentare un Google Pixel con caratteristiche da purosangue già a marzo 2021, equipaggiato con il processore Snapdragon 875 di Qualcomm, che ricordiamo essere in programma per il Tech Summit 2020.

This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021.



Again, unsubstantiated rumor. — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 29, 2020

Il leaker afferma che l’indiscrezione gli è arrivata da due persone informate sui fatti, precisando di non poter ritenere la voce al 100% affidabile non avendo l’opportunità di verificarla con mezzi propri. In ogni caso, non ci sembra così poco plausibile che il colosso di Mountain View lanci fra 5 mesi un Google Pixel top di gamma, andando ad aggredire nuovamente la fascia alta del mercato nel segmento smartphone dopo aver sfornato due dispositivi intermedi come Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. L’obiettivo, del resto, è quello di occupare tutti i tasselli nel miglior modo possibile, offrendo a ciascun utente l’alternativa che reputa più giusta in base al momento attuale ed alle rispettive esigenze e possibilità. Ci può stare che il gigante tecnologico abbia voglia di riprovarci con un dispositivo equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 875 nel Q1 2021, e più precisamente nel mese del prossimo marzo, e quindi riteniamo possibili, ma non di certo scontate, le indiscrezioni portate all’attenzione mediatica da Max Weinbach, non potendole lui per primo confermare.

Per quanto discrete possano rivelarsi le vendite dei Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, il colosso di Mountain View avrà di sicuro voglia di rilanciarsi in mischia con un nuovo top di gamma 2021, e non vediamo perché non affondare il colpo già a marzo dopo un fine 2020 all’insegna della fascia media. La pensate così anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.