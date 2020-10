Gli utenti che acquistano contenuti su Amazon Prime Video probabilmente daranno per scontato che gli stessi siano di loro proprietà, ma in realtà non è proprio così. Come riportato da ‘hollywoodreporter.com‘, sulla questione sembrerebbe basarsi la difesa improntata dal gigante dell’e-commerce per cercare di spingere per l’archiviazione di una causa indetta per presunta concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Amazon, per farvela breve, si è vista costretta a difendersi dinanzi alla U.S. District Court for the Eastern District of California. L’accusa? Il diritto di togliere al consumatore, in maniera subdola, la possibilità di accedere ai contenuti Prime.

La società di Jeff Bezos si è difesa sulla base degli accordi che ha con l’utente, di cui si può prendere visione in qualsiasi momento sul sito. Il consumatore, per farvela breve, non acquista in effetti un contenuto, ma solo una licenza limitata per poterne fruire per un certo periodo di tempo, idealmente indefinito. David Biderman, l’avvocato del colosso americano, ha ribadito che gli accordi di utilizzo di Amazon Prime Video vengono esibiti al consumatore ogni volta che acquistano un qualsiasi contenuto digitale sull’ecosistema, in cui viene indicato apertamente che, con la transazione, si ottiene soltanto una licenza limitata che dà diritto alla possibilità di prendere visione dei contenuti in questione, che potrebbero un giorno non essere più disponibili per via di limitazioni imposte dal fornitore, o per altre ragioni non espresse.

Facile cadere in simili fraintendimenti, specie se non si presta la dovuta attenzione ai termini di utilizzo di un qualsivoglia prodotto, digitale o meno. Fate sempre attenzione a ciò che effettivamente comprate, al di là dei contenuti di Amazon Prime Video (la licenza di visione, seppur limitata, magari a molti fruitori può anche andare bene). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.