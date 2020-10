Debutta Elementary 7 su Rai4, stagione conclusiva della serie targata CBS che rielabora il personaggio di Sherlock Holmes in chiave moderna. Dopo aver mandato in onda gli episodi della sesta stagione, il canale 21 del digitale terrestre prosegue con le avventure dell’investigatore, nato dalla fantasia di Sir Arthur Conan Doyle, per raccontare l’ultimo capitolo, con una svolta narrativa.

La scorsa stagione si era conclusa con Sherlock Holmes e Joan Watson di ritorno a Londra, dopo che la dottoressa era stata incastrata per omicidio. Non solo: i due avevano finalmente ammesso i loro reciproci sentimenti, consolidando il rapporto sia dal punto di vista personale che da quello professionale.

Elementary 7 su Rai4 riporta quindi la coppia di investigatori alle origini del mito di Sherlock Holmes: il continente europeo, l’Inghilterra, quindi Londra. I due, però, non resteranno lì per molto e in qualche modo torneranno a New York per ritrovarsi con i detective Gregson e Bell.

Stasera, 29 ottobre, andranno in onda i primi tre episodi della settima stagione. L’appuntamento si ripete ogni giovedì in prima serata, con tre episodi alla volta, per un totale di 13. Si parte con il 7×01 dal titolo Le ulteriori avventure, di cui vi riportiamo la sinossi:

Le nuove carriere di Holmes e Watson come consulenti per Scotland Yard, a Londra, li conduce nell’industria del tabloid inglese quando una modella rimane sfregiata con l’acido.

A seguire, l’episodio 7×02 intitolato Un colpo all’addome.

Holmes e Watson cercando di lavorare a un caso di indagine da Londra quando qualcuno vicino a loro viene gravemente ferito da un infiltrato anonimo negli Stati Uniti; tuttavia, i problemi legali di Holmes minacciano di mandare all’aria i loro piani.

La serata si conclude con l’episodio 7×03, Il prezzo dell’ammissione. Qui la trama:

Holmes prende delle misure estreme per avere il diritto legale di rientrare negli Stati Uniti. Watson aiuta la polizia di New York a indagare su un omicidio avvenuto presso un magazzino che fornisce i suoi ricchi clienti con oggetti che vogliono tenere nascosti dagli agenti doganali.

Nel cast di Elementary 7, Jonny Lee Miller nei panni del detective Sherlock Holmes; Lucy Liu è la Dottoressa Joan Watson; Aidan Quinn interpreta il Capitano della polizia di New York Thomas “Tommy” Gregson; Jon Michael Hill è il Detective Capitano Marcus Bell. John Noble torna a vestire i panni di Morland Holmes, padre di Sherlock. New entry della stagione, James Frain nel ruolo di Odin Reichenbach, mogul della tecnologia che assume Sherlock e Joan per aiutarlo a scoprire chi ha minacciato di rapire sua nipote.

L’appuntamento con Elementary 7 su Rai4 è per stasera a partire dalle 21:20.