Zucchero annuncia DOC Deluxe, la nuova versione del suo ultimo album di inediti che uscirà l’11 dicembre. Il volume conterrà anche una serie di inediti nei quali compare anche un inedito che ha cantato con Sting. Il titolo scelto è September. I due amici si erano recentemente esibiti in Fields Of Gold, che Fornaciari aveva cantato in italiano.

A settembre, Zucchero avrebbe dovuto esibirsi in una lunga residency all’Arena di Verona, che ha dovuto rimandare a causa dell’emergenza sanitaria che non ha consentito di organizzare gli eventi. Tutti i live sono rimandati al 2021, compresi quelli che avrebbe dovuto tenere nel resto del mondo.

Di seguito la tracklist di DOC Deluxe:

CD1 Spirito Nel Buio

Soul Mama

Cose Che Già Sai (feat. Frida Sundemo)

Testa O Croce

Freedom

Vittime Del Cool

Sarebbe Questo Il Mondo

La Canzone Che Se Ne Va

Badaboom (Bel Paese)

Tempo Al tempo

Nella Tempesta

My Freedom (Bonus Track)

Some Day (Bonus Track)

Don’t Let It Be Gone (Bonus Track). CD2 Succede, Facile

Non Illudermi Così

Wichita Lineman

Don’t Cry Angelina

September (Sting &Zucchero).

DOC Deluxe sarà rilasciato in doppio CD, sulle piattaforme digitali e di streaming e in triplo vinile autografato in edizione limitata.

L’ultimo album di Zucchero è arrivato sul mercato a novembre 2019, subito dopo il rilascio del singolo Freedom. Dal disco, Adelmo Fornaciari ha estratto anche Spirito Nel Buio e Soul Mama, il cui ricavato era stato devoluto in beneficenza.