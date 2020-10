Le notifiche di esposizione dell’app Immuni sono raddoppiate nell’arco di appena una settimana: lo riferiscono i dati forniti dal Ministero della Salute, rendendo noto il passaggio dalle 19,845 notifiche dello scorso 20 ottobre alle 36,231 del giorno 26. Una crescita davvero esponenziale, nonostante persistano ancora forti dubbi da parte dei cittadini circa l’effettiva utilità del servizio di tracciamento dei contatti (c’è ancora qualcuno che si dice scettico a riguardo, soprattutto perché preoccupato dal fatto che la propria privacy possa essere messa a rischio).

L’app Immuni è stata scaricata 9,36 milioni di volte, con una crescita di 300 mila download rispetto ai dati raccolti la scorsa settimana. L’ecosistema si avvale dell’uso del Bluetooth e di un sistema di codici anonimi per il tracciamento dei contatti tra gli utenti che hanno deciso deliberatamente di installarla. Nel caso in cui un utente risultasse positivo al Covid-19 dovrà, con l’ausilio del personale medico, immettere all’interno dell’applicazione un codice che ne conferma lo stato di positività. Gli algoritmi interni all’app Immuni si occuperanno di valutare se l’utente ha avuto contatti a rischio nei giorni immediatamente precedenti, inviando, nel caso, una notifica di avviso.

Nel corso della settimana scorsa si sono registrate 1530 utenti positivi che hanno provveduto a caricare il proprio codice sull’app Immuni: se il dato aumentasse in maniera proporzionale con i dati dei contagi, l’attività di tracciamento verrebbe di gran lunga semplificata. Vi ricordiamo che è possibile procedere al download dell’app Immuni da App Store (per i dispositivi iOS) e dal Play Store di Google (per i dispositivi Android), e che è necessario tenere acceso il Bluetooth per permettere al sistema di tracciamento dei contatti di funzionare a dovere. Se avete qualche domanda da farci non esitate ad intervenire attraverso il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.