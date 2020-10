Parte giovedì 29 ottobre su Rai1, alle 22.45, il nuovo format Rai che porterà i giovani sul palco del Festival di Sanremo 2021. Sono stati svelati i 20 concorrenti e anche gli ospiti di AmaSanremo, al via questa settimana in seconda serata.

Prenderanno parte al programma alcuni ex concorrenti della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, che hanno poi ottenuto un seguito dopo la partecipazione al Festival. Ad aprire le serate di AmaSanremo sarà Arisa, prima ospite del format Rai.

Sono attesi, a seguire, Ermal Meta, Rocco Hunt e Marco Masini. Leo Gassmann sarà l’ultimo ospite di AmaSanremo ed è atteso per la puntata conclusiva del 26 novembre, da vincitore in carica della categoria. Leo Gassmann ha infatti trionfato tra i Giovani nel 2020 con il brano Vai Bene Così.

AmaSanremo porta le selezioni dei concorrenti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 alla fase successiva dalla quale emergeranno 6 degli 8 concorrenti. Già svelata la giuria di AmaSanremo: Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Piero Pelù e Morgan. A loro il compito di commentare e giudicare le esibizioni.

Amadeus, in quanto direttore artistico di Sanremo 71, è da mesi al lavoro sulla kermesse già posticipata al mese di marzo. La priorità della produzione e della direzione è quella di consentire un corretto svolgimento della kermesse, in totale sicurezza.

Il Festival dovrà sicuramente fare i conti con il Coronavirus e a tal proposito Amadeus dichiara: “Oggi sto pensando a fare Sanremo in totale sicurezza, poi capiremo come si svilupperanno le cose”.

“Ribadisco che deve essere un Festival della rinascita e della positività e non dimesso”, aggiunge. Il Festival di Sanremo 2021, dunque, non è in discussione e non lo è mai stato: si terrà. Resta da organizzarlo in piena sicurezza pensando anche all’eventuale modalità di accesso e di gestione del pubblico in Teatro.

Al momento, il Festival di Sanremo 2021 resta confermato nelle date dal 2 al 6 marzo.