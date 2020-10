Dopo una lunga attesa e diverse anticipazioni a rincorrersi sul web, il grande giorno di PS5 è quasi arrivato. Sarà il 19 novembre 2020 a segnare il debutto italiano della console di nuova generazione targata Sony, chiamata non solo a raccogliere la prestigiosa eredità di PlayStation 4, ma anche a scontrarsi senza esclusione di colpi con la rivale Xbox Series X di Microsoft. Al prezzo di 499,99 euro per l’edizione con lettore per i dischi e di 399,99 euro per quella solo digitale, la prossima macchina da gioco giapponese è pronta a sedurre il popolo geek a colpi di meraviglie grafiche, servizi e naturalmente giochi – sia in esclusiva che multipiattaforma.

Per accompagnare il debutto di PS5 sugli scaffali, la “grande S” ha allora pubblicato nella giornata di oggi, 28 ottobre, il trailer di lancio della console. Trailer che potete ammirare anche voi cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo, e non aggiunge alcuna informazione rispetto a quanto già sappiamo sulla nuova generazione dell’universo PlayStation. Si tratta insomma di una clip promozionale che vuole tenere sotto i riflettori la console di prossima uscita.

Protagonista del trailer di lancio di PS5 è Travis Scott, rapper che è stato scelto da Sony per una collaborazione a supporto della imponente campagna marketing imbastita per la next-gen, accompagnata dal nuovo slogan “Play Has No Limits” – che sostituisce il precedente “For the Players”. La voce del cantante “narra” quindi il salto generazionale di Sony attraverso immagini emozionati e sequenze in alcuni casi decisamente estreme. E che provano a restituire tutte le emozioni racchiuse nella scocca della piattaforma che prenderà gradualmente il posto di PS4. Cosa ne pensate del nuovo trailer di lancio di PlayStation 5? Siete pronti per accogliere la nuova console Sony in casa vostra il prossimo 19 novembre? Quali giochi avete scelto di fare vostri al day one?