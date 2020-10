ABC ha diffuso le trame di Grey’s Anatomy 17×01 e 17×02, i primi due episodi della nuova stagione che saranno trasmessi nella speciale première di due ore del 12 novembre, subito dopo il primo episodio di Station 19 4.

Grey’s Anatomy 17×01 e 17×02 rappresentano un crossover con la première dello spin-off in onda subito prima, con la trama di un’esplosione e le sue conseguenze che coinvolge sia pompieri della Stazione 19 che medici del Grey Sloan Memorial Hospital.

A giudicare dalle trame, pare che nella sceneggiatura di Grey’s Anatomy 17×01 e 17×02 gli sceneggiatori abbiano recuperato ciò che era previsto per il finale originario della sedicesima stagione, che si è conclusa a quota 21 episodi a causa della pandemia. Proprio quest’ultima sarà al centro della première di Grey’s Anatomy 17, con i primi due episodi che vedono da subito i medici impegnati nel far fronte ai contagi da Coronavirus, come ampiamente anticipato anche dal promo che parla anche di un “finale shock”. Ci sarà davvero qualcuno in pericolo di vita tra i personaggi principali della serie o addirittura uno di essi morirà?

Ecco le trame degli episodi di Grey’s Anatomy 17×01 e 17×02, in onda su Fox il 24 novembre in prima serata.

All Tomorrow’s Parties

Nel bel mezzo dei primi giorni della pandemia da COVID-19, il Grey Sloan Memorial e le vite dei suoi chirurghi sono state sconvolte. La première della stagione 17 parte un mese dopo l’inizio della pandemia, e serve l’aiuto di tutti quando Meredith, Bailey e il resto dei medici di Grey Sloan si trovano in prima linea in una nuova era. Nel frattempo, un incendio scoppiato in modo involontario ha costretto i primi soccorritori della Stazione 19 a portare i pazienti in ospedale per il le cure.

The Center Won’t Hold

Bailey si ritrova nel bel mezzo di una discussione con le famiglie dei pazienti in attesa di notizie sui loro figli che sono rimasti feriti in un incendio. Winston sorprende Maggie e Amelia e Link cercano di divertirsi come nuovi genitori. Teddy scopre che i suoi colleghi sanno più di quanto potrebbe piacerle sui suoi problemi di coppia con Owen, e Richard e Koracick hanno una discussione.

Oltre al cast regolare della serie, a cui da questa stagione si aggiunge Anthony Hill nei panni del nuovo interesse amoroso di Maggie Winston Ndugu, le guest star di Grey’s Anatomy 17×01 e 17×02 sono gli attori di Station 19 Jason George (Ben Warren), Stefania Spampinato (Carina Deluca), Perez Barrett Doss (Victoria Hughes), Grey Damon (Jack Gibson), Danielle Savre (Maya Bishop), Okieriete Onaodowan (Dean Miller), oltre a Debbie Allen (Catherine Fox) e Alex Landi (Nico Kim).

Grey’s Anatomy 17×01 e 17×02 debuttano in Italia su Fox il prossimo 24 novembre, a pochi giorni dalla première americana.