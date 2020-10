Quando è previsto il Black Friday Unieuro e quali saranno le principali offerte che lo caratterizzeranno? La catena di elettronica, esattamente come fatto da Mediaworld nelle scorse ore, ha pubblicato online la pagina dedicata all’evento di shopping pre-natalizio previsto per il prossimo mese e i dettagli in anteprima sulle promozioni non sono da sottovalutare.

Come prima cosa va confermato che il Black Friday Unieuro, esattamente come quello Mediaworld, Amazon e di qualsiasi altro rivenditore fisico e online cadrà il prossimo 27 novembre. La ricorrenza ricade sempre nel primo venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento americana e non fa eccezione neanche quest’anno. Per quanto non specificato nella pagina dedicata all’iniziativa commerciale, è più che plausibile che gli sconti della catena resteranno validi anche nel weekend del 28 e 29 novembre per poi proseguire anche lunedì 30 novembre. L’ultima data corrisponde al pure ben noto Cyber Monday, ossia ad una nuova giornata di shopping dedicato in particolar modo ai prodotti dell’elettronica.

Chiarito esattamente quando ci sarà il Black Friday Unieuro, vanno condivisi anche i primi dettagli relativi alle offerte pensate per l’edizione 2020 degli acquisti promozionali. Sembrerebbe proprio che la catena di elettronica voglia accontentare proprio tutti i suoi potenziali clienti. Per prima cosa dunque, è confermato che sarà possibile risparmiare anche sui prodotti Apple, in particolare sugli iPhone, sugli Apple Watch ma anche sugli iPad, i MacBook e gli iMac. Un’ottima notizia insomma per chi punta a questi dispositivi che molto spesso non vengono mai scontati.

A parte i prodotti Apple, la lista delle prossime offerte Black Friday Unieuro è molto lunga. Naturalmente anche tanti smartphone Android saranno scontati e ancora computer e notebook di grandi brand come HP, Asus, Acer e non solo. Per il settore gaming, il risparmio toccherà anche le Playstation 4, le Xbox One, le Nintendo Switch, i PC Gaming appunto e di certo anche tanti titoli. Non mancheranno, per finire, anche le promozioni sugli elettrodomestici.