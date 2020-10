Potrebbe arrivare molto presto un nuovo aggiornamento WhatsApp per utenti Android ed iPhone, questa volta non concepito per i gruppi, a differenza della feature che da alcuni giorni a questa parte consente di silenziare per sempre le conversazioni multiple. Ne abbiamo già parlato durante questo mese, mentre oggi 28 ottobre diventa molto importante capire cosa dovremmo riscontrare a breve in quelle chat dove ogni giorni inviamo e riceviamo tanti messaggi dai nostri contatti.

Il nuovo aggiornamento WhatsApp con messaggi che si autodistruggono

Una funzione, quella dei messaggi che si autodistruggono, che è trapelata proprio in queste ore su Twitter grazie agli screenshot di un utente al quale pare sia già arrivato questo plus. Al momento non si conosce ancora quale sia l’ordine di priorità per la distribuzione di questo nuovo aggiornamento WhatsApp. Ad esempio, gli utenti Android potrebbero anticipare di qualche giorno quelli iPhone, o viceversa. Difficile a dirsi, ma anche questa potrebbe essere una variante significativa allo stato attuale.

In alternativa, ci potrebbero essere vantaggi per determinate aree geografiche o per specifici produttori di smartphone. Impossibile stabilire, al momento, questi aspetti specifici relativi al nuovo aggiornamento WhatsApp. Resta il fatto che il plus appena descritto dovrebbe alleggerire non poco l’applicazione, andando a rimuovere una serie di dati ormai inutili per i singoli utenti. Questo, almeno sulla carta, auspicando che la funzione possa essere gestita come gli utenti preferiscono.

Resta forte la sensazione che l’aggiornamento WhatsApp con rimozione automatica dei messaggi in chat sia ad oggi circoscritto, per la chiara intenzione di individuare eventuali anomalie in grado di far slittare la distribuzione dell’upgrade. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori novità in questo senso anche in Italia, con le segnalazioni del pubblico Android ed iPhone. Avete già provato?