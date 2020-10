Sta esplodendo in questi minuti un vero e proprio ciclone intorno a Cristiano Ronaldo, che avrebbe definito il test Covid PCR una ‘bullshit’, e da qui la corsa alla traduzione del termine per cercare di capire cosa il campione portoghese volesse in realtà intendere. Come riportato da ‘bufale.net‘, CR7 non potrà essere del big match di questa sera tra Juventus e Barcellona proprio perché risultato presumibilmente ancora positivo all’ultimo tampone cui si è sottoposto. Cristiano Ronaldo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una sua foto per informare tutti i suoi tifosi del suo stato di salute: l’attaccante sembra stare bene, e non avere alcun tipo di problema fisico dovuto alla sua positività.

Peccato, però, abbia definito ‘bullshit’ il test Covid PCR (il classico tampone, o test molecolare che dir si voglia), e che soprattutto siano state effettivamente digitate dal fuoriclasse lusitano. Sgomberato il campo da ogni possibile equivoco, la traduzione del termine ‘bullshit’ è una ed una soltanto: non ci sono altre interpretazioni da poter conferire alla parola. Questa è la ragion per cui Cristiano Ronaldo è finito nell’occhio del ciclone da un’ora a questa parte. Sono tanti quelli ad aver accusato il numero 7 della Juventus di aver assunto un atteggiamento a dir poco irrispettoso nei riguardi di chi ha perso la vita, o sta soffrendo dopo aver contratto l’infezione da Covid-19.

Cristiano Ronaldo avrà digitato quelle parole senz’altro sull’onda della tensione emotiva di queste ore, e quindi per il rammarico di non poter prendere parte alla sfida di Champions League con il suo rivale di sempre, Leo Messi. L’insofferenza per tutta questa situazione deve aver portato CR7 al gesto inconsulto: speriamo il campione portoghese possa tornare sui propri passi, chiedendo scusa per aver definito il test Covid PCR una ‘bullshit’, fosse anche soltanto per tutti quelli che stanno combattendo la loro battaglia contro il Coronavirus, per non parlare delle persone che purtroppo questa partita l’hanno persa.