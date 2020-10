Naughty List di Liam Payne uscirà il 30 ottobre, ma già si parla di una possibile collaborazione con una delle star di TikTok, Dixie D’Amelio. A suggerire questa possibilità sono stati i crediti assegnati su Apple Music, nei quali comparirebbe anche la TikToker.

A darne anticipazione è anche l’artista, che sul suo canale Instagram ha postato un assaggio del prossimo singolo nel quale si distinguerebbe la voce di Dixie D’Amelio. Intanto, Payne si è anche dato al disegno per la realizzazione di un ritratto della sua fidanzata Maya Henry che ha così presentato:

“Mi sono fermato perché sono le 3 di mattina, ero così vicino a finirlo ma ho bisogno di dormire. Disegnare è una via di fuga per me, a volte mi fa perdere il senso del tempo”

La nuova pubblicazione di Liam Payne si aggiunge a quella recente di Harry Styles, che ha appena rilasciato il singolo Golden con video che ha girato in Costiera Amalfitana. Sfumata, invece, la reunion del gruppo che nel 2020 ha festeggiato il traguardo dei primi 10 anni.

Il singolo natalizio di Liam Payne è stato annunciato direttamente sui suoi canali social, nei quali ha anche specificato che il brano è destinato al mondo dal 30 ottobre. Per il 31 ottobre è invece previsto il suo concerto in streaming, organizzato su Veeps, nel quale accoglierà anche Tom Felton. Per i tanti fan della saga di Harry Potter, Tom Felton è noto per il controverso ruolo di Draco Malfoy.