Con notevole ritardo rispetto all’uscita della seconda stagione avvenuta lo scorso inverno, arriva la conferma ufficiale che Narcos: Messico 3 ci sarà: la serie nata come spin-off e prequel della saga Narcos è stata rinnovata da Netflix e avrà un terzo capitolo dedicato al boss Amado Carrillo Fuentes, su cui ha già puntato il faro il finale della seconda stagione.

Dopo aver raccontato nelle prime due stagioni l’impero criminale costruito dall’ex poliziotto Felix Gallardo, fondatore del potente e sanguinario cartello di Guadalajara, Narcos: Messico 3 si concentrerà sull’ascesa del capo del cartello di Juarez, conosciuto anche come il Signore dei Cieli, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta.

La conferma del rinnovo di Narcos: Messico 3 – più che meritato per l’alto standard qualitativo del progetto confermato anche nella seconda stagione – era già arrivata in modo informale attraverso le indiscrezioni sulle riprese dei nuovi episodi, a quanto pare iniziate già prima che la stessa Netflix comunicasse di aver confermato la serie per un’ulteriore stagione. Ma ora è la stessa società di produzione Gaumont ad annunciare che lo spin-off di Narcos tornerà, seppure coi ritardi dovuti alla pandemia.

Insieme al rinnovo, è stato annunciato anche il cambio di guardia alla guida della produzione esecutiva: Narcos: Messico 3 perde un pezzo importante e decisivo per il successo della saga, con l’addio al ruolo di showrunner di Eric Newman. Quest’ultimo è impegnato in altri progetti imminenti per Netflix nell’ambito del suo accordo generale di esclusiva con lo streamer e lascia il posto di showrunner al co-creatore di Narcos e Narcos: Messico, Carlo Bernard, con cui ha fatto coppia in questi anni alla guida dei due fortunati spettacoli. Resta comunque uno dei produttori esecutivi della serie.

Newman, che dal 2015 ad oggi è stato showrunner del franchise sui cartelli di droga latino-americani, ha commentato così, in esclusiva a The Hollywood Reporter, la scelta di dedicarsi principalmente ad altri progetti dopo cinque anni di lavoro sulla saga Netflix di cui è creatore.

Sono grato per i miei cinque anni al timone di Narcos e Narcos: Mexico, e immensamente orgoglioso di ciò che questa squadra spettacolare ha ottenuto con questi spettacoli. Quando abbiamo iniziato questa impresa – realizzare uno spettacolo in due lingue, in un paese che non aveva mai visto questo tipo di produzione – sembrava folle. Ma Netflix ha visto il suo potenziale allora e la loro fiducia in noi non è mai venuta meno. Carlo Bernard è la prima persona a cui ho parlato di questo progetto, più di 10 anni fa, e sono estremamente lieto di lasciare la guida della terza stagione di Narcos: Mexico nelle sue mani estremamente capaci.

Narcos: Messico 3 perde anche il suo protagonista, Diego Luna, che compatibilmente con l’evoluzione della trama e l’arresto del suo personaggio, non sarà nella nuova stagione. D’altronde, l’attore messicano che ha interpretato Gallardo nelle prime due stagioni ora è impegnato nella serie prequel di Star Wars per Disney +. Confermato invece a capo della task force della DEA a caccia di narcotrafficanti Walt Breslin, interpretato da Scott McNairy.

C’è però un gradito ritorno, quello di Wagner Moura, l’interprete di Pablo Escobar nella serie originale, ora però in una veste nuova: l’attore brasiliano che è stato grande protagonista delle prime due stagioni nei panni del narcoterrorista colombiano, sarà regista di due episodi di Narcos: Messico 3. Era anche apparso come guest star in un episodio dello spin-off.

La sinossi di Narcos: Messico 3 spiega che la stagione sarà ambientata negli anni ’90, quando si afferma la “globalizzazione del business della droga”. I nuovi episodi esamineranno la guerra che scoppia dopo la caduta dell’impero di Gallardo, coi nuovi cartelli indipendenti che lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all’escalation della violenza mentre emerge una nuova generazione di boss messicani. In questa guerra fatta di arresti, omicidi e smantellamenti, ogni battaglia sembra spingere la vittoria finale sempre più lontano. Nei panni del Signore dei Cieli, torna l’attore José María Yazpik, che ha interpretato Amado Carrillo Fuentes nelle prime due stagioni.

Le riprese andranno avanti a Città del Messico per diversi mesi nel rispetto dei protocolli anti-Covid, ma non c’è ancora una data d’uscita per Narcos: Messico 3.