Altra grande opportunità oggi 28 ottobre per coloro che intendono assicurarsi un iPhone 11 da 128 GB su Amazon, almeno stando all’offerta che ho avuto modo di analizzare pochi minuti fa. In settimana, infatti, ho avuto modo di concentrarmi sulla versione con taglio inferiore di memoria interna, stando a quanto riportato con apposito articolo, ma la giornata di mercoledì è fortemente caratterizzata da una promozione ulteriore sulla carta in grado di fare tutta la differenza del mondo come si potrà notare.

Analisi sul prezzo dell’iPhone 11 da 128 GB su Amazon il 28 ottobre

Come stanno le cose? Stamane ho notato una doppia offerta che potrebbe fare davvero la differenza per chi intende assicurarsi un iPhone 11 da 128 GB. Il prezzo di Amazon, di suo, è sceso sotto gli abituali standard, essendo di poco inferiore ai 730 euro. Come del resto potrete notare anche attraverso il box pubblicitario qui di seguito. Tuttavia, c’è anche un altro valore aggiunto che dobbiamo esaminare con grande attenzione nel caso in cui si voglia procedere con l’ordine del prodotto.

Nel momento in cui pubblico l’articolo, infatti, è disponibile per gli utenti un extra sconto di circa 36 euro, con cui vi potrete assicurare un iPhone 11 da 128 GB con spesa inferiore ai 700 euro. Dettaglio non di poco conto per chi da tempo monitora il modello in questione, magari aspettando l’offerta giusta da parte di Amazon. A questo si aggiunge il fatto che gli utenti Prime potranno ricevere il prodotto senza esborsi extra per la spedizione, con consegna prevista nel giro di pochi giorni.

Dunque, ci sono diverse buone ragioni per valutare con attenzione le nuove offerte concepite da Amazon, con l’acquisto di un iPhone 11 da 128 GB. Fate attenzione, perché le valutazioni potrebbero cambiare per tutti nel giro di poche ore. Che ve ne pare di questi prezzi?