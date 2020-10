Mare Fuori 2 si farà, questa è l’unica notizia positiva di oggi per i fan della serie di Rai2 con Carolina Crescentini. I giovani protagonisti del carcere minorile location del nostro mercoledì alternativo, torneranno con altre storie ma per oggi su di loro calerà il sipario. L’appuntamento con gli ultimi due episodi di Mare Fuori è fissato per oggi, 28 ottobre, ma con la promessa che presto sentiremo ancora parlare di Filippo e i suoi visto che la produzione ha già annunciato che il seguito è in scrittura.

Lo stesso Roberto Sessa durante la conferenza stampa per il lancio della serie ha confermato che gli episodi sono in scrittura e che sicuramente la seconda stagione non poteva non esserci non solo per via del pubblico a cui la serie è diretta ma anche per quello che potrebbe essere l’accoglienza all’estero per il format e il suo contenuto. Mare Fuori 2 ci sarà e dovrebbe essere composta da 12 episodi e, quindi, sei puntate.

Il fatto che la serie sia stata concepita per non concludersi con il primo ciclo significa che il finale in onda questa sera sarà aperto e quindi l’amicizia tra Carmine e Filippo potrebbe rimanere appesa ad un filo dopo il tentativo del primo di scappare con la sua Nina.

Gli ultimi due episodi di Mare Fuori in onda oggi, 28 ottobre, su Rai2 potrebbero scrivere il futuro della serie e non solo in termini di trama. Per via di inseguimenti e scontri già annunciati, non tutti i protagonisti potrebbero tornare nel nuovo ciclo di episodi ancora vivi e vegeti.

Nel primo episodio in onda oggi dal titolo “Fai la cosa giusta”, Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un’intuizione li conduce al porto, è qui che il giovane non riesce ad uccidere come gli era stato ordinato e, alla fine, si fa rimettere in manette tornando in carcere. Lì lo aspetta Filippo che è di nuovo finito nel mirino di Ciro quando ha capito il loro piano. Filippo è in grave pericolo e Naditza intuisce che Ciro vuole ucciderlo. L’unico modo per salvarlo è farlo finire in isolamento trasgredendo alle regole, ma quali?

🥁 Per gli appassionati di #MareFuori sarà una giornata ricca di emozioni 👉 ore 18.30 in diretta sulla pagina FB di #Rai2, Moreno Amantini e alcuni protagonisti della serie pronti a rispondere alle vostre domande 📲 👉 ore 21.20 l'ultima puntata 📺 ❤️ pic.twitter.com/dvNaPfLctk — Rai2 (@RaiDue) October 28, 2020

Nel secondo episodio dal titolo “Morire per vivere”, Carmine è rientrato nell’ IPM e raggiunge Filippo in isolamento e così lo spinge a dire la verità per salvarsi ma senza successo. L’amico rimarrà al suo fianco e non mollerà la presa tornando sui suoi passi. Ciro però organizza una rivolta e prende in ostaggio Paola minacciando di ucciderla se non avrà in cambio i due amici. Alla fine sarà Beppe a cedere rivelando la verità, cosa ne sarà di Filippo e Carmine faccia a faccia con il boss?

Sui social Lino Guanciale ha invitato il pubblico a seguire il finale di Mare Fuori promettendo una sorpresa, lui sarà protagonista nei panni di guest star?