Ci sono quindici novità che dobbiamo prendere in esame oggi 28 ottobre, a proposito dei modelli Huawei che, a partire da questo momento riceveranno aggiornamenti mensili o trimestrali. Come avviene quasi ogni trenta giorni, dunque, il produttore cinese ha voluto chiarire la posizione di alcuni dispositivi. E così, mentre gli utenti in possesso di top di gamma si chiedono come sfruttare al massimo la propria fotocamera, secondo le indicazioni condivise nella giornata di ieri, allo stesso tempo vanno chiariti anche altri aspetti riguardanti questo brand.

I nuovi Huawei inseriti nel programma di aggiornamenti mensili e trimestrali

Tutto ruota attorno ad alcune indicazioni che ci sono pervenute dal sito Huawei Update, secondo cui ci sono diversi modelli da prendere in esame questo mercoledì. Dunque, esattamente come avviene con Samsung ed i suoi Galaxy, anche qui va ricordato che i programmi di aggiornamento delle patch di sicurezza mensili e trimestrali includono interventi specifici per il sistema operativo Android. Il tempo di rilascio dei vari pacchetti software può variare a seconda del Paese e del modello del dispositivo. Anche se, a differenza di quanto avviene con il produttore coreano, in questo caso il gap tende ad essere meno significativo.

Detto questo, le aggiunte nel programma degli aggiornamenti mensili, a fine ottobre, riguardano dispositivi come i vari Huawei Mate 20 X 5G, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro (5G), Mate Xs, Mate 30 5G, PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS ed il Nova 5T. Per quanto riguarda i device aggiunti nel programma trimestrale dei firmware, in questo caso occorre prestare attenzione a modelli come Huawei Nova 7, Nova 4, Nova 3i, cui aggiungere i tablet MatePad Pro, M6(8.4″ & 10.8″), T5 (10.1″) e M5 lite (10.1″ & 8.0″).

Dunque, occhio alle novità che arrivano dal mondo Huawei, per quanto riguarda gli aggiornamenti software in un periodo di grossa confusione come quello che stiamo vivendo.