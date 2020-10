Sarà l’episodio Station 19 4×01 ad inaugurare la stagione delle serie di Shonda Rhimes su ABC, il 12 novembre, seguito dalla speciale première di due ore di Grey’s Anatomy 17.

Ancora una volta con Station 19 4×01, lo spin-off e la serie madre – che condividono la stessa showrunner, Krista Vernoff – si incontrano con una trama che prevede prima l’intervento dei pompieri per un’emergenza e poi quello dei medici per curare i feriti.

Stavolta, però, c’è di mezzo anche la pandemia da Coronavirus, protagonista sin dall’episodio di Station 19 4×01: i valorosi vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle devono entrare in azione tenendo conto di un nuovo pericolo, più subdolo delle fiamme perché invisibile. Ad aiutarli ci sono i medici del Grey Sloan, con cui sono costantemente in contatto per prestare cure alle persone che traggono in salvo dalle fiamme.

Come Grey’s Anatomy 17, anche la trama di Station 19 4×01 parte in piena emergenza Covid-19: la pandemia dilaga già a Seattle quando i pompieri sono chiamati a sedare un incendio. Ecco la trama del primo episodio della quarta stagione, dal titolo Nothing Seems the Same, in onda il 12 novembre su ABC.

Quando la pandemia COVID-19 colpisce Seattle, l’equipaggio della Stazione 19 si supporta a vicenda per affrontarla. Andy cerca di dare un senso al ritorno di sua madre, mentre Sullivan si stabilisce in una nuova routine. E serve l’aiuto di tutti quando un gruppo di adolescenti appicca involontariamente un incendio violento.

In Station 19 4×01 tornano tutti i volti regolari della serie: Jaina Lee Ortiz nei panni di Andy Herrera, Jason George in quelli di Ben Warren, Boris Kodjoe come il Capitano Robert Sullivan, Grey Damon nei panni di Jack Gibson, Barrett Doss nei panni di Victoria Hughes, Jay Hayden come Travis Montgomery, Okieriete Onaodowan nei panni di Dean Miller, Danielle Savre come Maya Bishop e Stefania Spampinato appena promossa tra i volti principali di Station 19 come la ginecologa Carina DeLuca.

Tra le guest star di Station 19 4×01 ci sono due volti di Grey’s Anatomy, Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey e Kevin McKidd come Owen Hunt. Station 19 4×01 apre la strada alla doppia première di Grey’s Anatomy 17, la cui trama è strettamente legata e consequenziale a quella dell’episodio in questione.