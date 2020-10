In onda Jukai La foresta dei suicidi su Rai4, il film horror fantasy del 2016 diretto da Jason Zada. Protagonista è Natalie Dormer, attrice nota al pubblico per il ruolo di di Anna Bolena nella serie tv I Tudors, ma soprattutto per quello di Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade.

La trama è ambientata nella celebre foresta di Aokigahara, luogo conosciuto in Giappone e nel resto del mondo per essere tristamente teatro di numerosi (quanto misteriosi) suicidi, di cui 54 avvenuti solo nel 2010 – nonostante numerosi cartelli di pericolo in inglese e in giapponese, che invitano le persone a non addentrarsi al suo interno.

Jukai La foresta dei suicidi su Rai4 segue la disperata ricerca di Sara Prince, una donna che viene informata telefonicamente della scomparsa di sua sorella gemella, Jess. L’ultima volta è stata avvistata verso la foresta di Aokigahara, luogo affascinante quanto maledetto. Le autorità pensano che Jess sia morta, ma Sara non crede a questa teoria e avverte che la sorella è ancora viva.

Così vola dall’altra parte del pianeta per scoprire qualcosa di più, ma non ha idea dello spettacolo che le si presenta davanti. La foresta, situata alla base nord-occidentale del Monte Fuji, è composta da un fitto mare di vegetazione che nasconde paura e dolore, ma anche creature demoniache si nascondono nelle grotte gelate e nei fossi coperti. Chiunque vorrebbe fuggire da quel posto impossibile, così selvaggio e labirintico, palcoscenico di morte e sofferenza.

Accompagnata dal giornalista Aiden e dalla guida forestale Michi, Sara è ostinata e farà di tutto pur di ritrovare sua sorella.

Alle 21:20 il film horror “Jukai – La foresta dei suicidi” di Jason Zada, L'americana Sara va in Giappone per cercare la sorella gemella Jess, scomparsa nei pressi della foresta Aokigahara, luogo scelto dagli aspiranti suicidi… pic.twitter.com/452MmqyVgv — Rai4 (@RaiQuattro) October 28, 2020

Nel cast di Jukai La foresta dei suicidi su Rai4, Natalie Dormer nel ruolo delle sorelle gemelle Sara e Jess Price; Taylor Kinney è Aiden, giornalista espatriato in Giappone; Eoin Macken è Rob, marito di Jess; Yukiyoshi Ozawa è la guida forestale Michi; Rina Takasaki interpreta Hoshiko; Noriko Sakura è Mayumi; Yûho Yamashita è Sakura; James Owen è Peter; e Stephanie Vogt interpreta Valerie.

Dopo Il Trono di Spade, la Dormer è tornata sul piccolo schermo prima con la miniserie Picnic at Hanging Rock, poi con la serie Penny Dreadful: City of Angeles, cancellata quest’anno dopo una sola stagione di dieci episodi.

L’appuntamento con Jukai La foresta dei suicidi su Rai4 è per stasera alle 21:20. Ecco il trailer: