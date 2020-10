Le riprese de La Casa di Carta 5 proseguono nel centro di Madrid nonostante le difficoltà che la Spagna sta affrontando nel tenere sotto controllo la curva dei contagi da Coronavirus. Come conferma Itziar Ituño, interprete di Raquel Murillo alias Lisbona nella serie, la produzione dell’ultima stagione prosegue speditamente sebbene nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza. Di questo passo nel 2021 Netflix sarà pronta a distribuire nel mondo quella che sarà l’ultima stagione della serie, l’epilogo della saga dei rapinatori in tuta rossa e maschera di Dalì che sfidano i governi corrotti e la finanza internazionale.

L’attrice basca, in una lunga intervista a Vertele in cui parla dei suoi tanti progetti in corso (contemporaneamente a La casa di Carta 5, sta girando anche la serie Alardea), ha confermato che le riprese de La Casa di Carta 5 non hanno subito interruzioni a causa della pandemia, definendo “un miracolo quello che portiamo avanti in questi tempi“. Lei stessa, peraltro, la scorsa primavera si è ammalata di Covid-19.

L’attrice ha anche sottolineato, come appare chiaro dalle immagini recentemente trapelate dal set, il grande protagonismo dei personaggi femminili nell’ultima stagione della serie: con l’ingresso di Lisbona nella Banca e la leadership del gruppo che appare saldamente nelle sue mani, le donne avranno una grande centralità nella trama de La Casa di Carta 5.

Non so davvero come andranno le cose perché ci danno le informazioni in un contagocce e scopriamo la storia mentre riceviamo le sceneggiature. È una sorpresa dove andrà a parare il tutto, ma penso che siano consapevoli che le donne stanno rivendicando il proprio posto non solo nelle questioni sociali, ma in tutti gli ambiti della vita. Penso che sia qualcosa che gli autori di La Casa de Papel sanno bene, quindi vediamo come si comportano. Penso che stiamo andando in quella direzione.

La Ituño è anche convinta che sia un bene che La Casa di Carta 5 concluda la saga, per evitare che la serie perda il suo fascino, ma non sembra escludere potenziali revival futuri. Già pronta a dire addio al personaggio di Lisbona e a lavorare ad altri progetti per Netflix, l’attrice prefigura già il dolore del distacco che sentirà quando le riprese saranno finite.

Penso che sia una buona idea chiudere lì il racconto de La Casa de Papel, e poi chissà se in futuro verrà recuperato… sono una di quelli che pensa che le storie debbano avere la giusta durata per non stancarsi, che non siano allungate fino a spezzarsi. È meglio lasciare le persone bramose ma non sature, ma questo mi farà stare male… Ti abitui al posto, alla storia e soprattutto agli affetti che crei con la squadra. Questa è stata un’avventura gigantesca da quando abbiamo iniziato, e penso che piangeremo molto l’ultimo giorno di riprese [ride]. Ma hey, devi anche provare cose nuove, vedere cos’altro offre la vita per non rimanere bloccato nello stesso punto. Quindi, vediamo dove ci porta la vita.

Itziar Ituño non conosce ancora l’epilogo della serie, ma assicura che “quello che ho letto finora è potente“. La Casa di Carta 5 è attesa su Netflix il prossimo anno, peraltro con un gradito ritorno nel primo episodio.