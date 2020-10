Chi crede che la realtà attuale non sia abbastanza terrificante e aspetta invece con ansia di respirare l’atmosfera di Halloween – con o senza coprifuoco – può trovare in Amazon Prime Video una serie di spunti per serie tv da pelle d’oca, cariche di suspense, inquietudini e qualche inaspettata risata.

Si parte con The Purge, capitolo televisivo dell’omonimo franchise horror-distopico di proprietà della Universal Pictures, creato da James DeMonaco e prodotto da Blumhouse Productions e Platinum Dunes. La storia è ambientata in un’America distopica governata da un partito politico totalitario, in cui è in vigore la cosiddetta Notte dello sfogo: qualsiasi atto criminale venga compiuto in quelle dodici ore non può essere perseguito. Il clima di violenza ed efferatezza di questa notte fa da sfondo alle vicende di diversi personaggi, apparentemente non collgati fra loro ma uniti dall’istinto di sopravvivere in qualsiasi modo possibile alla follia del momento.

The purge, saison 2 Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez (Actors)

Tim Andrew (Director)

Per gli amanti dei drammi post apocalittici c’è poi la prima stagione di The Walking Dead: World Beyond, il primo spin-off dell’acclamata e popolare The Walking Dead, liberamente ispirata all’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman e illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard. The Walking Dead: World Beyond è creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete e riprende la narrazione a dieci anni di distanza dall’apocalisse per seguire le vicende della prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni personaggi diventano eroi, altri cattivi: ad accomunarli è l’essere diversi, cresciuti e rafforzati nella propria identità.

Per una maratona di Halloween a base di sospetti e sfiducia reciproca Prime Video propone The Head, survival thriller di produzione spagnola creato da David Pastor, Àlex Pastor e Isaac Sastra. Gli eventi hanno luogo perlopiù all’interno della Polaris VI, la stazione internazionale in Antartide, e vedono una squadra di uomini e donne di diversa nazionalità alternarsi all’interno della base affinché questa possa essere sempre operativa, permettendo così agli scienziati del gruppo di proseguire gli studi sui cambiamenti climatici. La quiete del luogo è però scossa dai misteriosi omicidi di alcuni componenti del gruppo: ma cosa è accaduto realmente? Di chi ci si può fidare per svelare i misteri conservati nel ghiaccio?

Il weekend di Halloween offre poi l’occasione ideale per una lunga maratona di American Horror Story su Prime Video. La serie antologica FX, ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk e interpretata da Sarah Paulson, spaventa e incanta dal 2011 con storie che hanno luogo in diverse epoche e ambientazioni, lontane nello spazio e nel tempo ma non nell’efficacia di una narrazione paurosamente coinvolgente. Considerata uno dei pilastri del genere, American Horror Story ha collezionato dal debutto ben 16 Emmy e 2 Golden Globe.

Agli amanti delle serie antologiche Prime Video offre inoltre una seconda opzione: Lore – Antologia dell’Orrore, sviluppata e narrata dal creatore dell’omonimo podcast, Aaron Mahnke, e prodotta dai team artefici del successo di The Walking Dead e X-Files. Tra intermezzi recitati e animati, filmati d’archivio e sequenze narrative, Lore esplora i fatti di vita vera dai quali hanno origine i nostri peggiori incubi. La conclusione è che le leggende dell’orrore, come quelle sui vampiri, i lupi mannari e i morti, hanno un fondo di verità.

In pieno spirito di Halloween trova spazio poi Truth Seekers, novità firmata Amazon Original e creata da Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz. Questa comedy soprannaturale, disponibile dal 30 ottobre, segue una squadra di investigatori paranormali uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito. Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, conducendo le indagini verso la scoperta di una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana.