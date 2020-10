Avete mai pensato alla possibilità che EMUI 11 possa essere l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del produttore cinese? Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dal territorio cinese le cose potrebbero andare proprio in questa direzione. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, all’indomani di EMUI 11 avverrà poi il passaggio ad HarmonyOS, il sistema operativo dell’OEM. La fonte, che cita Wang Chenglu, responsabile del dipartimento di sviluppo software di Huawei, ha fatto sapere che EMUI 11 ha in comune con HarmonyOS buona parte del proprio framework, lasciando intendere che un rimescolamento tra i due sistemi si è già verificato.

D’altro canto, nel corso dell’annuncio di HarmonyOS 2.0, il produttore cinese ha reso noto che il sistema operativo proprietario sbarcherà a bordo dei primi smartphone abilitati nella seconda metà del prossimo anno, cosa che potrebbe spingere il team di sviluppo a riversare sforzi ed energie proprio sulla transizione piuttosto che far convergere il tutto nell’implementazione di una nuova versione dell’EMUI. Un passaggio che presto o tardi si consumerà comunque, almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate. A rigor di logica, se è questa la direzione che si intende imboccare, sarebbe meglio procedere prima che poi, dando anche tempo ai consumatori di abituarsi al nuovo sistema operativo.

Un discorso abbastanza complesso che bisognerà, per forza di cose, riprendere nelle prossime settimane, oppure anche mesi. Non è possibile ancora stabilire con certezza cosa esattamente accadrà dopo il rilascio di EMUI 11, e se tale versione sarà, in effetti, l’ultima che il team di sviluppo metterà a disposizione prima del grande salto ad HarmonyOS. Speriamo che non passi troppo tempo prima di darvi notizie in merito, da cui dipenderà il futuro successo del brand cinese, divenuto ormai un’istituzione per tanti settori. Se avete qualche domanda da fare sentitevi liberi di utilizzare il box dei commenti in basso.