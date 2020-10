Il nuovo singolo di Vasco Rossi sarà una canzone d’amore. Arrivano, così, le prime indiscrezioni sul ritorno del Kom a un anno da Se Ti Potessi Dire, che aveva pubblicato a ottobre 2019. Il rocker di Zocca era già tornato in studio per lavorare a nuova musica.

Ancora da decidere la sua data d’uscita, anche se potrebbe mancare davvero poco al suo ritorno musicale. I lavori sono ripresi immediatamente dopo la fine del lockdown, con l’annuncio di un nuovo album destinato alla fine del 2021.

Tutti i concerti di Vasco Rossi sono rimandati al 2021, nelle medesime città che aveva scelto per il 2020. L’emergenza sanitaria non ha infatti consentito che si potessero svolgere gli spettacoli, poi rimandati in blocco dopo il DPCM che aveva disposto un numero programmato per i live all’aperto e al chiuso.

I mesi della quarantena gli hanno anche suggerito un progetto sulla lunga distanza, annunciando un album che pubblicherà prima della fine del 2021. Il disco sarà anche il primo dopo tanti anni di singoli, nei quali l’artista aveva trovato la sua dimensione ideale.

L’emergenza sanitaria ha anche modificato i progetti delle sue vacanze estive. Il Kom ha prima raggiunto Rimini, per poi spostarsi a Zocca dove ha terminato le sue ferie in compagnia dei tanti fan che sono stati diligenti e ordinati nell’uso delle mascherine. Nonostante l’emergenza sanitaria, i fan di Vasco Rossi si sono riuniti per il raduno, organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid. I fortunati sono stati quindi pochi, ma l’incontro ha regalato uno spiraglio di normalità dopo i tanti mesi di normalità.

Gli interventi degli ultimi tempi si sono concentrati sul tema Covid, spesso in conflitto con i negazionisti e anche con Nicola Porro, con il quale ha aperto lo scontro. La fine dell’estate ha anche determinato la ripresa dei lavori in studio per il rilascio di nuova musica, lavori che aveva già iniziato a Los Angeles prima dell’inizio della quarantena.