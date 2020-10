Dopo l’annuncio del Governo sul cosiddetto Decreto Ristoratori nella tarda serata di ieri, 27 ottobre 2020, il sito dell’INPS non ha perso tempo. E ha già messo online sulle proprie pagine la sezione “Covid-19: Tutti i servizi dell’INPS”. Come intuibile, si tratta della soluzione in rete per effettuare la richiesta per i bonus messi in campo dal Ministero dell’Economia per fronteggiare la pandemia da Coronavirus, che ha messo in ginocchio diverse attività commerciali.

Il servizio – legato a doppio filo al Decreto Ristoratori 2020 – consente in aggiunta di presentare le prime domande per accedere da oggi, 28 ottobre, alle indennità previste per autonomi, ristoratori e tutte le altre attività che sono state colpite da chiusura a seguito dell’ultimo DPCM necessario per mettere in moto tutte quelle misure utili ad abbassare la curva di contagi da COVID-19 in Italia. Nella pagina dedicata alle misure per il COVID-19 sul portale istituzionale dell’INPS – che potete raggiungere collegandovi a questo indirizzo – è allora presente un dossier in cui sono elencati tutti i servizi predisposti dall’Istituto.

Sul sito, come previsto dal Decreto Ristoratori, vi è quindi la possibilità di presentare l’istanza per l’emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare, l’indennità da 600 e 1000 euro, l’indennità COVID-19 per i collaboratori domestici, il reddito d’emergenza, i congedi COVID-19 ed il bonus baby sitting. Cliccando su una delle opzioni verrete reinderizzati su un’altra pagina in cui bisognerà effettuare il log-in al sito dell’INPS. Questo è fattibile sia tramite PIN – che entrerà presto in disuso – che tramite le credenziali SPID, ma pure attraverso la Carta d’Identità Elettronica (CEI) e la Carta Nazionale dei Servizi. Sullo stesso sito sono presenti anche utili circolari che spiegano tutti i provvedimenti presi dal Governo nel dettaglio, compresa la possibilità di richiedere la Cassa Integrazione tramite SPID, annunciata solo di recente.

Insomma, le richieste per il Decreto Ristoratori sono fortunatamente già attive. C’è ora da confidare che vengano eluse il prima possibile, per arginare una situazione decisamente buia per tutte quelle attività penalizzate dalla chiusura imposta dal nuovo DPCM di ottobre 2020.

