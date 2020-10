CBS ha annunciato il taglio al numero degli episodi delle sue serie. Da NCIS 18 agli spin-off Los Angeles e New Orleans, da Bull a Seal Team, sembra che le serie cult della rete in onda su Rai2 e Fox di Sky, saranno costrette a fermarsi ben al di sotto dei 22 episodi a cui siamo solitamente abituati. Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio l’economia e anche il mondo della serialità americana e come se l’assenza di lavoro per oltre quattro mesi, nei migliori dei casi, non fosse bastata ad attori e lavoratori del settore, anche questa nuova stagione in corso non promette bene.

A causa dell’emergenza COVID-19, la CBS ha ridotto il numero di episodi praticamente di tutte le sue serie. Non vi è ancora una conferma certa per FBI, Young Sheldon e Mom, ma secondo quanto riporta Variety le serie si fermeranno intorno ai 16 episodi, poco più di una metà di stagione.

Alcune fonti avrebbero riferito che agli showrunner è stato detto che il numero di episodi della loro nuova stagione era un po’ a rischio e che la CBS ha stabilito il suo programma provvisorio diversi mesi fa. La pandemia ha indotto ogni rete, non solo la CBS, a modificare la programmazione più volte per via del caos della produzione e si spera che questo taglio porti tutto di nuovo a norma. Fermandosi a 16 o 18 episodi e mandando in scena il finale di stagione a maggio, come da tradizione, si tornerà poi a lavorare a pieno ritmo con le stagioni successive (si spera) con un debutto a settembre.

CBS potrebbe essere la prima di una lunga lista di reti e produzioni ad annunciare un taglio sia per via dello slittamento dell’inizio delle produzioni ma anche per i costi vertiginosi che stanno affrontando a causa della pandemia.

Al momento la rete ha annunciato il taglio di NCIS 18 e non solo. Ecco la lista completa delle novità:

Blue Bloods (16 episodi)

Bull (16 episodi)

Magnum P.I. (16 episodi)

The Neighborhood (18 episodi)

NCIS (16 episodi)

NCIS: Los Angeles (18 episodi)

NCIS: New Orleans (16 episodi)

SEAL Team (16 episodi)