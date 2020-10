Di Cyberpunk 2077 se n’è fatto, nel corso degli ultimi mesi (ma anche degli ultimi anni) un gran parlare. Normalissimo, se si pensa al team di sviluppo responsabile della produzione. La presenza di CD Projekt RED in cabina di regia ha immancabilmente pompato alla grande la spinta mediatica del progetto.

D’altronde stiamo pur sempre parlando dello studio che, qualche anno fa, ha confezionato quella perla videoludica che risponde al nome di The Witcher 3. Le aspettative non possono dunque che essere giustificatamente elevate per Cyberpunk 2077. E i grandi proclami fatti tramite i comunicati stampa e i filmati condivisi nel corso del tempo non fanno altro che aumentare la fame videoludica degli appassionati.

Sembra però che, ancora una volta, gli appetiti videogiocosi andranno momentaneamente placati, dal momento che il gioco è destinato a tardare nuovamente all’appuntamento con gli utenti.

Cyberpunk 2077 ritarda, i motivi spiegati dagli sviluppatori

Notizia delle ultime ore riporta infatti un nuovo rinvio operato da parte di CD Projekt RED per l’uscita di Cyberpunk 2077. Non si tratta della prima volta che questo accade, come ricorderà chi segue lo sviluppo del gioco da lungo corso.

Non c’è però da strapparsi i capelli per la nuova data d’uscita, che non si discosta eccessivamente da quella precedente. Lo spostamento è infatti di sole tre settimane, con la release che passa quindi dal 19 novembre al 10 dicembre.

Si sono cosparsi il capo di cenere i ragazzi responsabili del progetto, che hanno voluto porgere le proprie scuse ai fan tramite i loro canali social. Un messaggio fiume, che è possibile leggere anche nel link al profilo Twitter accorpato a questo articolo, che prova a dare spiegazioni sui motivi del rinvio.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Nulla vuole essere lasciato al caso, e una produzione mastodontica come Cyberpunk 2077 richiede la massima attenzione. Troppi gli elementi da tenere sotto controllo per portare sugli scaffali un prodotto non rifinito. A questo va aggiunta poi la complicata situazione lavorativa, che richiede ai membri dello staff lo smartworking. Un’esigenza, certo, ma che ovviamente dilata le tempistiche necessarie a completare lo sviluppo del gioco.

In particolar modo a essere in cantiere, in questo frangente, è la patch che arriverà al day one, utile a limare le criticità minime riscontrate nelle ultime fasi di test. Qualche giorno di pazienza dunque è più che comprensibile, tenendo in considerazione il grandissimo impatto che il titolo avrà sull’attuale generazione videoludica e sulla prossima.

