In presenza o a distanza? E’ dunque semplicemente una questione di modalità di partecipazione perché al centro della quinta edizione del Job Day Demi su“Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese”, ci sono gli sbocchi professionali, la selezione delle risorse umane e il futuro dei giovani laureati e laureandi in materie aziendali del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università Federico II di Napoli.

Oltre 500 giovani conosceranno e incontreranno in streaming,a partire dal 28 ottobre alle 14,30, circa 40 aziende imprese nazionali e internazionali. Tra queste c’è anche Optima Italia, partner sin dalla prima ora, nel 2015, della costruzione dell’iniziativa del Job Day DEMI. Ormai sono tante le aziende che aderiscono alle giornate promosse dalla Federico II,in particolare del Demi impegnato tutto l’anno nell’organizzazione di questo importante matching per favorire colloqui di lavoro “one to one”.

Aderiscono dunque brand di sicuro appeal ed interesse per i giovani che dovranno presentarsi, in streaming, a manager e responsabili di risorse umane di queste primarie aziende, tra cui: Accenture, Adecco, Aidp Campania e Reliance, Alleanza Assicurazioni, BDO Italia, Blowhammer, Bruno Generator, Chimpex, Coca‑Cola HBC Italia, Consvip, Deloitte Italy, Deutsche Bank, Errezetauno – ROYAL GROUP Hotels & Resorts, Eurospin Italia, EY, Froneri, Generali, Gi Group, IBL Banca, Kelyon, KPMG, La Doria Group, ManpowerGroup, MD, Officine Meccaniche Irpine, Optima Italia, Ovs, Poste Italiane, Protiviti, PwC Italy, Reply Avantage, Seda Italy, Sire Ricevimenti, Sirpress, Stef Italia, Tecnocapital, Tufano – Euronics, UCapital24, Unicredit, Voi hotels, e Webidoo.

Sarà dunque un’occasione per interfacciare e conoscere importanti realtà aziendali che, a causa delle disposizioni di sicurezza anticovid, si sono trasferite sulla piattaforma Teams.Le due giornate, previste per mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre,sono promosse dal DEMI della Federico II di Napoli, in collaborazione con l’Ase – Associazione Studenti di Economia.

L’entusiasmo e l’emozione dei giovani corre sul web in attesa della normale frequentazione delle aule, attraverso una piattaforma innovativa – una delle più utilizzate in questo periodo – che mette in relazione le aziende fidelizzate con i curricula dei giovani laureandi e laureati triennali e magistrali.

Dunque, da entrambe le prospettive, si guarda con fiducia all’appuntamento, benché virtuale, ma sempre più smart e veloce sviluppato dal sistema Job Day Demi con il principale contributo degli stessi studenti che li vede coinvolti tutto anno con l’intero Dipartimento.

Nella creazione della piattaforma Teams “JobDay DEMI@2020”sono stati attivati i canali dedicati ad ogni singola azienda. Il che da un lato significa che ogni studente oltre a informazioni inerenti il curriculum universitario, ha indicato competenze, skills ed eventuali preferenze settoriali.

Mentre dall’altro ciascuna azienda ha specificato la domanda relativa alle figure professionali e caratteristiche richieste e potrà fare in media oltre 20 colloqui “one to one”. Ciascun giovane potrà effettuare dunque ben oltre 3 colloqui con le aziende del partenariato che offrono le migliori opportunità rispetto alle specifiche aspirazioni e caratteristiche curriculari.

“Oggi più che mai per gli effetti e le ricadute della pandemia sul sistema economico, abbiamo l’obbligo morale di investire sui nostri studenti partecipando attivamente alla costruzione del loro futuro professionale – dichiara il professor Roberto Vona, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, nonché promotore e coordinatore dell’iniziativa – considerandoli la potenziale classe dirigente che sarà domani al servizio del Paese. Con una preparazione formativa altamente competitiva puntiamo alla massima occupabilità dei nostri giovani”.

Come ogni anno, il Job Day DEMI si suddivide in due principali momenti: il 28 ottobre,alle ore 14,30, sarà inaugurato dai saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, professor Arturo De Vivo, dalDirettore del Dipartimento, professoressa Adele Caldarelli, dal professore Roberto Vona, delegato per il Job Day del Dipartimento DEMI e proseguirà con la partecipazione dell’Assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup, dottoressa Valeria Fascione, e del vice-presidente di Confindustria nazionale nonché Presidente di Confindustria Campania, l’ingegnere Vito Grassi. Sono attesi inoltre collegamenti con il Rettore eletto per il sessennio 2020-2026 dell’Ateneo Federico II, il professor Matteo Lorito. Si concluderà con l’intervento del Presidente dell’ASE dell’Università Federico II, Richard Di Dio, e con la presentazione delle attività di orientamento e di tirocinio della professoressa Simona Catuogno, responsabile dell’Ufficio Stage e Tirocini del DEMI. Mentre il 29 ottobre, per l’intera giornata, ci saranno i colloqui di lavoro con ciascuna azienda.

Si discuterà di politiche di “recruiting” adottate nella ricerca di profili professionali di giovani campani laureati e laureandi in discipline economico-aziendali, ma anche della domanda di nuovi profili professionali emersi ai tempi del coronavirus per i giovani laureati e laureandi del Dipartimento DEMI; delle aziende del Sud che avranno sgravi fiscali per l’inserimento di giovani under 35 e dunque della possibilità di non farli emigrare.

I risultati raggiunti crescono, in termini di proposte di stage, di occasioni e sbocchi professionali e di offerte da parte delle aziende presenti. Ogni anno, al Job Day, hanno partecipato mediamente oltre 50 imprese e oltre 500 studenti, realizzando più di 2000 colloqui individuali per ciascuna edizione con i manager delle diverse aziende del partenariato presenti.

Dai risultati della recente indagine realizzata dalla Commissione Job Day del Dipartimento è emerso in sintesi che: “Il laureato in Scienze Aziendali al DEMI, in un caso su tre, ha stabilito il contatto con l’azienda in cui ha svolto la sua prima esperienza lavorativa grazie al Job Day. Ha fatto il suo primo ingresso in azienda come Stagista o Tirocinante, per un periodo di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi, retribuito tra i 600 e i 1000 euro. Ad un anno dall’inizio dello stage-tirocinio ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione è compresa tra i 1000 e i 1500 euro. Egli giudica medio-alta la coerenza tra percorso formativo e attività svolta. Ad un anno dalla stipula del primo contratto di lavoro, risulta ancora occupato in azienda”.

Il JobDayDEMI (http://www.jobdaydemi.unina.it/) è dunque un evento istituzionale finalizzato al placement dei talenti presenti tra i laureati e laureandi in scienze aziendali del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli.

Si potrà consultare la pagina Facebook, Instagram, Linkedin e il sito del Job Day Demi per conoscere le attività realizzate nel corso degli anni. Il Job Day è promosso in collaborazione con l’ASE, l’Associazione degli Studenti di Economia. Rappresenta dunque una occasione unica per conoscere personalmente gli HR manager, cui è affidata la responsabilità della selezione e del recruiting dei giovani ai quali offrire le migliori opportunità di carriera.