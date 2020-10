Chicago PD 8 è uno dei crime che nella nuova stagione televisiva promette di affrontare il tema del razzismo e dell’abuso di potere della polizia negli Stati Uniti d’America, sulla scia dei casi George Floyd, Breonna Taylor e tutti gli altri omicidi di persone di colore avvenuti durante controlli o retate. Le proteste contro la brutalità della polizia nei confronti delle minoranze afroamericane che hanno infiammato la primavere e l’estate, proseguendo anche nelle ultime settimane nonostante la paura per la pandemia da Covid-19, non potevano non spingere i procedural televisivi incentrati sulle forze dell’ordine ad affrontare l’argomento.

Chicago PD 8 lo farà con un problema in più: simbolo di una mancanza di cultura dei diritti civili nelle forze dell’ordine potrebbe essere proprio il suo protagonista, il sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. Nel corso delle stagioni, il personaggio ha rivelato più di un problema in termini di rispetto dei diritti umani nei suoi approcci con criminali o presunti tali.

Come ha confermato Beghe in una conversazione con Julian McMahon (protagonista di FBI: Most Wanted ) per il canale YouTube Wolf Entertainment, il suo personaggio è un “poliziotto da vecchia scuola“. E questo sarà un problema quando in Chicago PD 8 arriverà il nuovo vice sovrintendente Samantha Miller (Nicole Ari Parker) per approntare un programma di riforma della polizia.

A partire dal finale shock della settima stagione, Chicago PD 8 affronterà il tema delle violenze contro gli afroamericani e le minoranze in generale, allargando lo sguardo alla realtà degli ultimi mesi. Un tema che ha spaccato il Paese, è diventato oggetto di polemica elettorale e potrebbe anche dividere gli spettatori tra chi apprezza il bagno di realtà e chi non ne condivide i contenuti.